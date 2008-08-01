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Spor

Krstic de Rusya'ya gitti

New Jersey Nets'li Nenad Krstic 2 yıllık 6 milyon dolar karşılığında Rusya'nın Triumph Moskova takımına transfer oldu...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA'den Avrupa'ya transferler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, New Jersey Nets'in Sırp pivotu Nenad Krstic, Birleşik Devletler'den ayrılıp Rusya'nın yolunu tuttu.

Krstic'in menajeri Marc Cornstein, öncelikli hedeflerinin oyuncusuna orta-seviye kontrat önerebilecek NBA ekipleri olduğunu söyledi. Bu arayışlarından sonuç alamadıklarını ifade eden Cornstein, ardından Avrupa'dan gelen tekliflere yöneldiklerini belirtti.

Triumph Moskova takımından gelen teklifi cazip bulduklarını söyleyen Sırp pivotun menajeri, Krstic'in iki yıllık 6 milyon dolar değerinde bir kontrata imza attığını açıkladı.

Bu ücretin, yüksek vergiler nedeniyle oyuncu maaşlarının büyük kesintilere uğradığı NBA'de 9 milyon dolarlık bir kontrata eşit olduğu tahmin ediliyor.

Euroleague ekiplerinin ardından, orta seviye Avrupa kulüplerinin de NBA'den isim yapmış oyuncular transfer etmeye başlaması bir çok tartışmaya neden oldu.

Konuyla ilgili görüşünü belirten bir NBA yetkilisi, uygulanan lüks vergisi sınırı nedeniyle NBA ekiplerinin risk almaktan kaçındığını söyledi. "Krstic de bir risk. Ufak olabilir, ama sonuçta bir risk" diyen yetkili, ödemeler konusunda sıkıntı yaşamayan takımlar olduğu takdirde, Krstic ve diğer birçok oyuncunun NBA'den ayrılmayacağına inandığını ifade etti.

Nenad Krstic'ten önce, Josh Childress, Bostjan Nachbar, Juan Carlos Navarro, Jorge Garbajosa, Carlos Delfino ve Primoz Brezec gibi isimler de bu sezon NBA kariyerlerine ara verip, Avrupa yolunu tutmuştu.

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