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Spor

Kros Milli Takımı Slovakya'da kampa girdi

Ercan ATA - SAMORİN / DHA Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Slovakya'ya geldi

08 Aralık 2017 23:58

Ercan ATA - SAMORİN / DHA

Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Slovakya\'ya geldi.
Son Avrupa Kros Şampiyonu Türkiye, Slovakya\'nın Samorin şehrinde 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan 24\'üncü Avrupa Kros Şampiyonası\'nda 34 atletle mücadele edecek.
Samorin şehrine akşam saatlerinde ulaşan milli takım kadrosunda bulunan Fatma Arık sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Yerine ise Sevilay Eytemiş milli takımı temsil edecek.
2016 yılında İtalya\'nın Chia şehrinde 14 yıl üst üste şampiyon olan İngiltere\'nin üstünlüğüne son vererek şampiyon olan Kros Milli Takımı bu şampiyonada bireyselde 2 altın, 2 gümüş, takım klasmanında ise 1 altın ve 1 bronz madalya ile genel klasmanda Avrupa\'nın zirvesinde yer almıştı.
Pazar günü yapılacak olan şampiyonaya Türkiye 4 takım ile katılıyor. 37 ülkenin katılacağı Avrupa Kros Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi şu sporcular temsil edecek;
20 Yaş Altı Erkekler: Ramazan Barbaros, Ramazan Baştuğ, Abdurrahman Gediklioğlu, Ömer Amaçtan, Sezgin Ataç
20 Yaş Altı Kadınlar: Pınar Demirtaş, Latife Güneş, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun, Emine Akbingöl
23 Yaş Altı Erkekler: Saffet Elkatmış, Ersin Tekal, Ferhat Bozkurt, Süleyman Bekmezci, OnurAras
23 Yaş Altı Kadınlar: Fatma Demir, Tubay Erdal, Emine Hatun Tuna, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku
Karışık takım: Sevilay Eytemiş, Sebahat Akpınar, Levent Ateş, Ramazan Özdemir 
Büyük Erkekler: Aras Kaya, Ali Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan, Alper Demir
Büyük Kadınlar: Özlem Kaya, Esma Aydemir, Yasemin Can, Meryem Akdağ 

(FOTOĞRAFLI)

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