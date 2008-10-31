'Kronik sakat değilim'



Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Emre Belözoğlu, kronik bir sakatlığı bulunmadığını belirterek, 2-3 hafta içinde formasına kavuşacağını söyledi.







Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, ''Kronik sakatlığımın olması düşüncesi belli bir kesimi mutlu edebilir ama çok şükür bir kronik sakatlığım yok'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisine açıklamada bulunan Emre, kronik sakatlığının bulunmadığını, en geç 2-3 hafta içinde takıma döneceğine inandığını ifade etti.



Emre, teknik direktörleri Luis Aragones'in tartışma kabul edilecek bir isim olmadığını dile getirerek, ''Bu yüzden de tekrarlıyorum, sabretmek lazım. Çok önemli bir isim bizi çalıştırıyor. Fenerbahçeli olarak konuşuyoruz tabii ki ama Türk futbolunun imajı da söz konusu. Kazanırsak çok şey kazanırız, kaybedersek de çok şey kaybederiz'' değerlendirmesini yaptı.



Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosunda bulunan oyuncuların, performanslarının en üst düzeyinde oynadıklarını anlatan Emre, ''Bunun akabinde de insanların beklentileri çok yükseldi. Bu sezon takım halinde hepimiz istenilen performansın altında gidiyoruz. Bu takım başarısızsa, ki insanların gözünde bu böyle, bunun sorumluluğu biz futbolcularda. İyi bir başlangıç yapmadık. Umut ediyorum sonu güzel olur. Şu aşamada kötü senaryolar yazmak ancak Fenerbahçe'yi sevmeyenlerin işi olabilir. Her şeyin en güzeline layık olan bu camiaya istediğini vermek istiyoruz'' dedi.



''Asıl olan Fenerbahçe ve onun menfaatleridir'' diyen Emre, ''Başarılı olmakta bizim sahada gösterdiğimiz performans çok önemli. Ancak taraftarlarımızın vermiş olduğu destek eğer olumlu olursa, çok daha güzel işler yapabiliriz. Çünkü Kadıköy'de özellikle hissettiğim o sinerji yakalanırsa dünyada çok az takımda olabilecek bir ortam gerçekleşmiş oluyor. Bu yüzden de hep destek bekliyoruz. Fenerbahçe'nin menfaatleri için ciddi anlamda futbolculara destek olunmalıdır. Bizler burada Fenerbahçe'nin başarısı için varız ve bu beklenilen başarıları da elde etmek istiyoruz'' dedi.

