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Kronik hastalara emeklilik yolu

40 yıldır yürürlükte olan malulen emeklilik yönetmeliği sil baştan değişiyor

16 Mart 2013 22:48

Malulen emeklilik yönetmeliğinin değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Böbrek nakli olanların mağduriyetinin ortadan kaldırılması planlanırken, birçok kronik hastalık da maluliyet kapsamına alınacak.

40 yıldır yürürlükte olan malulen emeklilik yönetmeliği sil baştan değişiyor.

Artık, organ nakli ve kronik hastalığı olanlar malulen emekli olabilecek.

Yeni düzenleme ile özellikle böbrek hastalarının mağduriyetinin ortadan kaldırılması planlanıyor. Böbrek nakli olanların maluliyet hakları geri alınmayacak.

Kalp, akciğer, karaciğer ve bağırsak nakli gibi hayati organ nakilleri sonrasına da maluliyet hakkı getirilecek ve aylıkları kesilmeyecek.

Yeni düzenleme ile, belirli oranda işgücü veya organ kaybına bağlı olarak tanınan emeklilik hakkının; şeker hastalığı, tüberküloz ve sara gibi pek çok kronik hastalığı olanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde.

 

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