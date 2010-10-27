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KROM MADENİNDE KAZA: 2 İŞÇİ ÖLDÜ ORHANELİ (A.A)

27 Ekim 2010 01:37

-KROM MADENİNDE KAZA: 2 İŞÇİ ÖLDÜ ORHANELİ (A.A) - 26.10.2010 - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki krom madeninde meydana gelen iş kazasında yaralı çıkarılan 2 işçi öldü. İlçeye bağlı Akçabük köyünde bulunan 55 numaralı krom madeninde halatı kopan vagonla yaklaşık 70 metre düşen işçiler Ramazan Satık (40) ve Akın Deniz'e (20) ulaşıldı. Ağır yaralı olarak madenden çıkarılan Satık, kaldırıldığı Orhaneli Devlet Hastanesinde, Akın Deniz ise hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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