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Ekonomi

Krizle mücadele için 5 maddelik plan BRÜKSEL (A.A)

24 Ekim 2011 02:46

-Krizle mücadele için 5 maddelik plan BRÜKSEL (A.A) - 23.06.2011 - AB zirvesinin ardından toplanan Avro Bölgesi liderleri, Avrupa'daki borç kriziyle kapsamlı mücadele için 5 maddelik kapsamlı strateji üzerinde uzlaştı. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, detayları üzerinde çalışılarak çarşamba günü düzenlenecek Avro Bölgesi zirvesinde son halini alacak kapsamlı stratejinin ana başlıklarını şöyle anlattı: -Avro Bölgesi hükümetleri kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini ve  büyümenin güçlendirilmesi güzence altına almak için harekete geçecek. Bu kapsamda mali hedeflerin tutturulması ve yapısal reformların hızlandırılmasına tam saygı gösterilecek. Aşırı borçlu ülkeler taahhütlerini yerine getirecekleri konusunda Avro Bölgesi'nin kalan üyelerini ikna edecek. -Yunanistan'ın borç sorununa sürdürülebilir çözüm bulunacak. Çarşamba günü ilan edilecek yeni kurtarma paketinde özel sektörün de katkısıyla Yunanistan'ın borçları kırpılacak. -Borç krizinin yayılma riskine karşı yeterli 'ateş duvarı' örülecek. Bu kapsamda Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun yetki ve kaynakları azami ölçüde artırılacak. -Avrupa bankacılık sektörüne güven yeniden tesis edilecek. Bunun için bankalara koordineli sermaye enjeksiyonu yapılacak. -Avro Bölgesi'nde mali entegrasyon derinleştirilecek.

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