Krizle faiz ödemeleri 2009'da 2 milyar YTL artabilir

Küresel ekonomik krize karşın, 2009 yılında faize yapılacak ödemelerde sınırlı artış bekleniyor. Orta vadeli programda, 2009 yılında faiz ödemelerine 56 milyar 750 milyon YTL aktarılması öngörülürken; bu rakam bütçede 58 milyar 500 milyon YTL'ye çıkarıldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) cuma akşamı sevk edilen 2009 yılı bütçesinin 262 milyar YTL olarak bağlandığı bildirildi. TBMM'ye sevk edilen tasarıda, 2009 yılı bütçesinin toplam harcamalar bazında 262 milyar YTL olması öngörülüyor. Bu rakam temmuz ayında açıklanan orta vadeli mali planda 259 milyar 140 milyon YTL olarak öngörülmüştü. Bütçenin en temel kalemlerinden birini ise faiz ödemeleri oluşturacak. Faiz ödemeleri 2009 yılı bütçesinde 58 milyar 500 milyon YTL olacak, personel ödemelerine de 60 milyar YTL'lik bir rakamın ayrılması planlanıyor. Orta Vadeli Mali Planda ise bu rakam 56 milyar 750 milyon YTL olarak hesaplanmıştı.



Bütçe açığı 17 milyar YTL



Bütçe yasa tasarısına göre, 2009 yılı için bütçe gelirleri de 245 milyar YTL düzeyinde olurken; vergi gelirlerinin 200 milyar YTL seviyelerinde olması bekleniyor. Vergi gelirleri, orta vadeli mali planda ise 198.6 milyar YTL olarak gözüküyordu. Bütçe açığının da söz konusu rakamlar çerçevesinde 17 milyar YTL düzeyinde olması öngörülüyor. 2009 yılı bütçesi, orta vadeli mali planda yer alan rakamlara çok yakın olması yönüyle dikkat çekiyor. Daha önce hazırlanan bütçeler, orta vadeli mali plandan çok farklı büyüklükler dikkate alınarak hazırlanmıştı.

