Krizin sonuçları ABD'linin kâbusu oldu

ABD'deki ekonomik krizin olası sonuçları, her 10 Amerikalıdan 8'ini korkutuyor.



"AP ajansı-GfK" ortak kamuoyu yoklamasına göre her 10 Amerikalıdan 8'i, çeşitli soruları yanıtlarken, krizin bir şekilde doğrudan kendisini de olumsuz yönde etkileyeceğinden kaygı duyduğunu belirtiyor. Bazıları işini kaybetmekten korkarken bazıları evinin değerinin daha da düşeceğinden endişeleniyor, bazıları ise çocuklarının geleceğini, bir başka kesim ise emeklilik planlarının suya düşmesini dile getiriyor.



Kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre katılımcıların yarısından çoğu, tasarrufları eriyeceği için emeklilikten önce daha fazla çalışmak zorunda kalacağından kaygı duyuyor.



Katılımcıların yaklaşık yarısı, evlerinin değerinin uzun vadede düşük kalacağını düşünüyor. Yaklaşık üçte birlik bir kesim, krizin, işini kaybetmesine yol açmasından korkuyor.



Her 10 kişiden 8'i, ülkenin yüksek borçluluğunun, çocuklarının ve torunlarının sırtına yük oluşturacağını düşünüyor. Ülkenin toplam borcu 10 trilyon dolara yaklaşmış durumda.



Anket örneklem olarak seçilen 1600 yetişkin ile 27-30 Eylül tarihleri arasında yapılan telefon görüşmeleriyle gerçekleştirildi. (AA)