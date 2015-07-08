Banka önünde ağlayan Yunan emekliye Avusturalya'dan yardım

Bir bankanın önünde ağlarken görüntülenen ve Yunanistan’daki krizin simgelerinden biri haline gelen Yorgos Çatzifotiadis adlı 77 yaşındaki emekliye Avustralya’dan yardım geldi. Times gazetesinde yer alan habere göre, Yunan asıllı Avustralyalı bir işadamı James Kufas, fotoğraflarını gördüğü, emekli bir madenci olan Çatzifotiadis’in, ölen babasının arkadaşı olduğunu öğrendi. Sydney’de bir finans şirketi olan Kufas, Facebook üzerinden Çatzifotiadis’e ulaşabilmek için bir duyuru paylaştı, Yunan emeklinin maaşını süresiz ödemeyi teklif etti.

Selanik’te kaldırımın üzerinde ağlayan emekli, Çatzifotiadis emekli maaşından 120 Euro çekebilmek için üç bankada kuyruğa girmiş ama parasını alamamıştı. Dördüncü bankadan da geri çevrilince "Ülkemi bu halde görmeye dayanamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğulmuş, iki polis memurunun yardımıyla ayağa kaldırılma görüntüleri krizin simgelerinden biri haline gelmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Kufas'ın Facebook sayfaasındaki paylaşımı şöyle: ‘Tüm Facebook arkadaşlarım, bu haberi yapan gazeteciler ve hatta medyayla bağlantıları olanlardan bu adamı bulmama yardım etmelerini istiyorum. Bu adam babamın okuldan eski arkadaşı. Gap Finance (kendi şirketi) ve ben 12 ay sonrasında emeklilik maaşını ödemek istiyoruz. Ne kadar sürerse. Haftada 170 euro mu? Biz 250 euro vereceğiz. Gururlu, çalışkan bir Yunan vatandaşının açlık çekmesine asla izin vermeyeceğim.

Kufas, Çatzifotiadis ile Pazartesi temas kurmayı başardı ve Cumartesi günü Yunanistan’a gitmeyi planlıyor.

Yunanistan Hükümeti, banka kartı olmayan emeklilere bankalardan haftada 120 Euro çekme izni vermişti. Çatzifotiadis, "'Ekmek alabilmek için dilenen arkadaşlarımı gördüm. İntihar edenlerin sayısı artıyor. Ben hassas bir insanım. Ülkemi bu halde görmeye dayanamıyorum’ demişti.”