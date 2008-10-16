Krizin ilk kurbanı!..



Ekonomik krizden en çok etkilenmesi beklenen spor branşlarından Formula 1'de kriz etkilerini gösteriyor. Fransa Otomobil Federasyonu, 2009 yılında Magny-Cours Pisti'nde yapılması gereken Fransa Grand Prix'sini finanse edemeyeceğini ve yarışın önümüzdeki yılın takviminde yer almayacağını açıkladı.





1950 yılında başlayan Formula 1 Dünya Şampiyonası’na 1955 yılı hariç her yıl evsahipliği yapan Fransa, önümüzdeki yıl yarışı düzenleyemeyeceğini açıkladı.



Fransa Otomobil Federasyonu, organizasyonun finansal nedenlerle yapılayamayacağını ve biletlerini şimdiden alan seyircilerin paralarının iade edileceğini ilan etti.



1991 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın isteğiyle Nevers bölgesini geliştirme projesi çerçevesinde Formula 1’e evsahipliği yapmaya başalayan Magny-Cours Pisti uzun süredir tartışma konusuydu.



F1'in patronu Bernie Ecclestone, pisti gerek bulunduğu yer gerekse teknik özellikleri nedeniyle eleştiriyor, Magny-Cours'un modern F1'in gereklerine uygun olmadığını her fırsatta dile getiriyordu.



Buna karşın Magny-Cours'un Formula 1 yönetimi ile 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2009'u pas geçmesi beklenen Fransa'nın 2010'da Paris Disneyland çevresine kurulacak bir pist ile yeniden F1'e evsahipliği yapması bekeleniyor.



Eski şampiyon Alain Prost'un yakından ilgilendiği ve 60 milyon Euro'ya mal olması beklenen Disneyland Pisti projesi, Bernie Ecclestone'dan da destek alıyor. Ancak, mevcut küresel krizle birlikte yeni pist için kaynak yaratılıp yaratılamayacağı da merakla bekleniyor.

