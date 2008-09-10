'Krizin daha dörtte üçü yolda'

TİM Genel Kurulu’nda konuşan Kürşad Tüzmen, son 7 yıl içinde kimsenin inanmadığı ihracat hedeflerini birer birer gerçekleştiklerini, ancak bundan sonra dünya konjonktürüne de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.



Tüzmen, 7 yıl önce 30 milyar dolar olan ihracatın, geriye dönük 12 ay itibariyle 130 milyar doları geçtiğini vurgulayarak, TİM Başkanı olacak kişinin bu bayrağı daha yukarıya taşımaya çalışacağını ifade etti.



Tüzmen ‘Yeni başkanla en az bu dönem 200 milyar doları görmeye çalışacağız. Hedefimiz 2012’ye kadar 200 milyar doları görmek’ dedi. Tüzmen, dünyada konjonktürün değiştiğini ifade ederek kapitalizmin beşiğinde tüm dünyanın en büyük iki konut toptancısının devletleştirildiğini, çok ciddi bir değişim olduğunu anlattı.



Tüzmen, şöyle konuştu: ‘ABD’de konut toptancısı şirketler, İngiltere’de bankalar. Biz o dönemleri hep yaşadık, gördük, geçtik. Şimdi artık, çok daha kuvvetli bir ekonomiyle ayağımızın üstüne basıyoruz. Dışarıda bir takım sıkıntılar var. Daha krizin çeyreğindeler. Krizin daha dörtte üçü geliyor, arka arkaya.’

