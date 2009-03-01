Krizi yıldızlar mı çözecek?





Galatasaray’ın borcu 241 milyon TL olarak açıklanırken, Adnan Polat kulübün ayakta kalması için altyapıdan yetişen bir oyuncuyu gözden çıkarabileceklerini söyledi. Başkanın sözleri Arda’nın sezon sonu satılacağı şeklinde yorumlandı



Galatasaray’ın Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapıldı.



Milliyet gazetesinin haberine göre; kongrede kulüp ve şirketlerinin, uzun vadeli gelir-gider tahakkukları hariç, borç-alacak farkının, 241 milyon 856 bin 603 TL olduğu açıklanırken, Başkan Adnan Polat yaptığı konuşmada kulübün ayakta kalması için altyapıdan yetişen bir oyuncuyu satabileceklerini söyledi. Sorulara yanıt vermek için kürsüye çıkan Başkan Polat’ın işaret ettiği ismin Avrupalı kulüpleri peşinden koşturan ve bonservisine 15 milyon euro değer biçilen Arda Turan olduğu öğrenildi.



Galatasaray Başkanı, “2 yıl önce takımın değeri 68 milyon dolardı. Bugünkü değeri 114 milyon euro. 2 sene içinde 20’den fazla transfer yaptık ve 22 milyon euro bonservis parası ödedik. Önümüzdeki günlerde altyapıdan yetişen bir oyuncumuzu satabiliriz. Çünkü başka türlü çark dönmüyor” dedi.



‘ Riva’ya 870 villa yapılacak’



Skibbe’nin, Galatasaray’ın büyüklüğünü kaldıramadığını kaydeden Adnan Polat, Bülent Korkmaz’a destek vererek, “Fatih Terim de Galatasaray’a geldiğinde büyük hoca değildi. 12 yaşında Galatasaray’a gelen, 24 sene futbolcu olarak hizmet eden Korkmaz’a da inandık ve göreve getirdik. İlk maçta bizi yanıltmadı” diye konuştu.



En önemli hedeflerden olan Sportif A.Ş. - Futbol A.Ş. birleşmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Polat, “Aksi durumda bir yerde sistem tıkanır. Borç-alacak farkı 160 milyon dolar civarında. Buna Telekom anlaşası dahil değil. Dahil edilirse fark 110 milyon dolara düşüyor. Gelir-gider arasındaki 25 milyon dolar fark çıkıyor. Bu açığın kapanması için stadın devreye girmesiyle mümkün. Gayrimenkullerimizin de bize katkısının olması gerekir. Riva 50 senedir yerinde duruyor. Romantik olmadan tedbirler almak zorundayız. 870 villa yapılacak. Galatasaraylılardan katkı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.