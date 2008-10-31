Krizi utandıran fuar

Dubai ile İstanbul arasındaki rekabeti Türkiye kazandı. Rus, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin zenginleri Türkiye'deki 'Milyonerler Fuarı'na akın akın geliyor. Fuar Türkiye'ye 500 milyon dolar kazandıracak.



'Milyonerler şehri olacağız' Abramoviç, Paris Hilton ve Michael Schumacher gibi isimleri bir araya getirince insanın aklına ilk olarak 'ün' ve 'lüks' geliyor. Türkiye'de bu isimlerin kullandıkları lüks eşyaları ve markalarını birleştiren şey ise 'Milyonerler Fuarı' oldu. 20 bin metre kare alanda 222 marka en lüks ürünleriyle 500 milyon dolarlık bir hacim yaratacak ve bunu sadece dört günde yapması bekleniyor. Bugün başlayacak ve 2 Kasım'a kadar açık olacak fuara giriş ücreti ise 75 YTL. Yani milyonerlerin lüks yaşamlarını dört gün seyretmenin bedeli 300 YTL.



15 bin ziyaretçi var



Fuarın Türkiye'ye gelmesi pek de ilginç değil. Özellikle Körfez ve Rus sermayesine yakınlık düşünülünce fuara büyük ölçüde bu ülkelerden katılım bekleniyor.



Fuarın düzenleyicisi olan CNR Holding Genel Müdürü Rüştü Barkay, aralarında Dubai, Bahreyn ve Katar'ın yer aldığı Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan ile Suriye İran ve Yunanistan'dan toplamda 15 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.



Bu arada zengin davetliler fuara katılmak üzere özel uçakları ile dünden itibaren İstanbul'a gelmeye başladı. Zenginlerin özel uçakları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da ilgi odağı oldu. Yolcularını bıraktıktan sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali ile Batı- 2 Apronu'na park eden jetler, milyon dolarları bulan fiyatlarıyla da dikkat çekti.

