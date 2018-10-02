"Krizi gerekçe gösterilerek 9 çalışan tazminatsız işten çıkarıldı" iddiasına Tchibo'dan açıklama

Almanya merkezli Türkiye'deki bazı Tchibo mağazalarında ekonomik kriz gerekçe gösterilerek taşeron firmaya bağlı 9 güvenlik görevlisinin tazminatları ödenmeyerek işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Tchibo tarafından yapılan açıklamada ise iddialar reddedildi. Söz konusu firme ile sözleşmeli olarak çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, tazminatları ödenmediği iddia edilen çalışanların haklarının Eubsa Güvenlik firmasına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mağdur durumda bırakılan çalışanların tazminatlarının ödemesi sözleşme hükümlerince her ne kadar yüklenici Eubsa Güvenlik firmasına ait olsa da çalışanların her türlü hak ve hukukları şirketimizin garantisi altındadır" ifadesi kullanıldı.

Oda Tv'de yer alan haberde aynen şöyle dendi:

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle arka arkaya firmalar konkordato açıklayıp işçi çıkarırken, bir işten çıkarma da Almanya merkezli Türkiye'deki Tchibo mağazalarından geldi. Tchibo mağazalarında çalışan 9 güvenlik görevlisi kriz nedeniyle işten çıkarıldı.

Tchibo güvenlik hizmetini taşeron firma aracılığıyla alıyor. Tchibo’nun çalıştığı taşeron firma “Eubsa Turkey”in çalışanları olan güvenlik görevlilerinden bazılarına, işten çıkarılmalarına rağmen hak ettikleri tazminatları ödenmediği aktarıldı.

Çıkarılan 9 güvenlik görevlisine, işten çıkarılmaları ile ilgili şu belgenin imzalatıldığı aktarıldı:

Öte yandan Tchibo, konuya ilişkin olarak T24'e gönderdiği açıklamasında iddialar yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak operasyonlarımızın, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerini, dönemsel olarak anlaştığımız üçüncü kişi yüklenicilerden temin etmekteyiz. Haberinize konu olan Eubsa Güvenlik firması bir süredir sözleşmeli olarak güvenlik hizmeti almış olduğumuz yüklenicilerimizden birisidir. Bahsi geçen şirketle sözleşmemiz görülen lüzum üzerine feshedilmiş, bugüne kadarki hizmetleri için kendilerine tarafımızca teşekkür edilmiş, iki şirket arasında her türlü borç ve alacak konusunda mutabık kalınmıştır."

"Çalışanların her türlü hakkı şirketimizin garantisi altındadır"

Açıklamada, tazminatları ödenmediği iddia edilen çalışanların haklarının sözleşme hükümlerince yüklenici Eubsa Güvenlik firmasına ait olduğu belirtilirken, "Çalışanların, her türlü hak ve hukukları şirketimizin garantisi altındadır" dendi.

Firmadan yapılan açıklama aynen şöyle:

"Dün akşam itibariyle internet sitenizde yer alan haberin gerçeklik payı bulunmamakla birlikte, konunun aslını bilginize sunarız;

Tchibo Türkiye olarak operasyonlarımızın, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerini, dönemsel olarak anlaştığımız üçüncü kişi yüklenicilerden temin etmekteyiz. Haberinize konu olan Eubsa Güvenlik firması bir süredir sözleşmeli olarak güvenlik hizmeti almış olduğumuz yüklenicilerimizden birisidir. Bahsi geçen şirketle sözleşmemiz görülen lüzum üzerine feshedilmiş, bugüne kadarki hizmetleri için kendilerine tarafımızca teşekkür edilmiş, iki şirket arasında her türlü borç ve alacak konusunda mutabık kalınmıştır.

Haberinize göre mağdur durumda bırakılan çalışanların tazminatlarının ödemesi sözleşme hükümlerince her ne kadar yüklenici Eubsa Güvenlik firmasına ait olsa da çalışanların her türlü hak ve hukukları şirketimizin garantisi altındadır.

Tchibo Türkiye, ülkemizdeki operasyonlarını 13 yıldır, müşteri ve çalışanlarının haklarına saygı prensibiyle yürütmekte, bugün de aynı kararlılık ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Saygılarımızla,

Tchibo Türkiye"