Krizi fırsata çevirdi, satışlarını artırdı

İzmir'de seyyar satıcılıkla ticarete başlayan ve tel ürünleri üreten bir şirket kuran girişimci, kriz ortamını fırsata çevirerek hem satışlarını artırdı hem de işçi çıkarmadan çalışanlarına yüzde 20 zam yaptı.



Kardelen Metal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Telingün, küresel mali kriz nedeniyle Türkiye'de insanların bir şey almaktan çekindiğini, bunun da üreticileri zor durumda bıraktığını anlattı. Bu durumu aşmak için çalışanlarıyla birlikte çeşitli çareler aradıklarını ve başarılı olduklarını belirten Telingün, öncelikle maliyetleri yüzde 10 aşağıya çektiklerini, ardından ise kârlarından yüzde 10 fedakârlık yaparak ürünün fiyatını yüzde 20 düşürdüklerini kaydetti.



Üç yeni ürün tasarlandı



Piyasaya hareketlilik ve canlılık getirmek için 3 yeni ürün tasarladıklarını, bazı ürünlerin ambalajlarında, etiketlerinde değişikliklere gittikleri bilgisini veren Telingün, bu sayede piyasadaki satışlarını artırdıklarını ifade etti.



Telingün şöyle konuştu:



"Ben bugünkü ortama kriz ortamı demiyorum. Sıkıntı diyorum, çünkü aşılabilecek bir şey. Biz de, öncelikle maliyet hesaplarımızı yaptık. Ürün fiyatlarını aşağı çekip yeni tasarımlarla birlikte hareketlilik kazandık. Saksı ve tüp altına kullanılan bir ürün, telden çamaşır kurutmalığı ve çaydanlık altlığını yeniden tasarladık. Daha uygun fiyatla bunları tasarladık. Alıcılara ödeme kolaylığı sunduk. Eskiden 60 günlüğüne çek alıyorduk şimdi vadeyi 4-5 aya çıkardık. Ürünlerin fiyatlarını da düşürdük. Ürünlerdeki ambalaj sistemini değiştirdik. Eski hantal ambalaj sistemini değiştirdik. Yeni pazarlara girdik. Organize olmuş alışveriş merkezlerine yöneldik ve birkaç tane büyük alışveriş merkeziyle anlaştık.



Çaydanlık altlığında değişikliğe gittik, üründe güncelleme yaptık. Bu ürünün fiyatı önceden 1,2 TL'ydi. Şimdi fiyat 80 kuruşa düştü. 1 liraya perakende satışını yapacağız. Eskiden yılda 20-30 bin adet bu üründen satıyorken şimdi bunu bir ayda satmaya başladık."



İşçi çıkartmadı, çalışanlara yüzde 20 zam yaptı



Piyasada psikolojik bir durgunluk olduğunu savunan Telingün, "Tavuk korktu mu yumurtayı keser. İnsanlar sürekli kriz denilmesinden korkmuş durumda ve bir şey satın almıyor. Ümitsizlik, sıkıntı var. Bu bana göre tamamen psikolojik" dedi.



Bu durum karşısında bazı firmaların hemen eleman çıkardığını anımsatan Telingün, kendilerinin işçi çıkarmadan çalışanlarıyla konuşarak daha fazla verim elde ettiklerini kaydetti. Telingün, "Şimdi işçilerimiz daha da verimli çalışıyor. İşçi çıkarmadım aksine çalışanlara yüzde 20 zam yaptım. Siparişlerimiz var, işimizden memnunuz moralimiz yerinde. Çeşitli yöntemler arandığı takdirde herhangi sıkıntılar rahatlıkla aşılır" diye konuştu.

