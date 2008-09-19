Krizi durdurmaya yetecek mi?

Amerikan borsalarında hisse senetleri hükümetin güç durumdaki finans kuruluşlarıyla ilgilenecek bir kurum oluşturacağı haberinden sonra yüzde 4 oranında değer kazandı. Altı yıldır ilk kez borsa bir günde bu derece büyük bir yükseliş kaydetti ve bir önceki günün kayıplarını telafi etti.



Yeni program düşünülüyor



Başkan Bush dün Maliye Bakanı Henry Paulson, Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke ve Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Christopher Cox'la ekonomik durumu değerlendirdi. Paulson'un bankaların batık borçlarını devralacak ve 20 yıl kadar önceki mevduat ve kredi krizinde kuruluna benzer bir program düşündüğü haber veriliyor.



Bu arada, dünyanın önde gelen merkez bankaları mali piyasaları kurtarmak için işbirliği yapma kararı aldı. Amerikan Merkez Bankasının öncülüğünde Kanada, İngiltere, Japonya, İsviçre ve Avrupa Merkez Bankası nakit sıkıntısını giderme ve yatırımcılara güven verme amacıyla piyasalara 180 milyar dolar sürecek.



Bush yatıştırmaya çalıştı



Başkan George Bush, televizyonda bir konuşma yaparak yatırımcıları yatıştırmaya çalıştı. Bush, konuşmasında hükümetin piyasalara yardım için aldığı olağanüstü önlemleri sıraladı ve güveni yeniden sağlamak için çalışmaya devam etme sözü verdi.



Rus borsaları durdu



Öte yandan Rusya'nın önde gelen iki borsasında alım satım dün de durduruldu. Tokyo borsasında Nikkei endeksi son üç yılın en düşük düzeyine indi. Çin hükümeti de ülke ekonomisini istikrara kavuşturacak önlemler almaya başladı. (Voice of America)



