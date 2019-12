Krize yerli üretim ve tüketimle direnebiliriz

“Bu acımasız krizden kurtulmanın en önemli yolu kendi yağımızla ve tuzumuzla üretmekten geçiyor. Bu da yerli malı üretimleri kullanmakla olur.”



Gaziantep Tüketici Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Değirmenci, global ekonomik krizin çok ağır hasarlar verdiğini, başta işsizlik sorununun adeta bir "çığ" gibi büyüdüğünü bildirdi.



Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, "daha düne kadar krizi algılayamayanların şimdi başını taşa vurduğunu" savundu. Tarımsal ve sanayi üretimini artırarak iç piyasanın canlanmasını sağlamak gerektiğini ifade eden Değirmenci, şunları kaydetti:



"Global ekonomik kriz maalesef çok ağır hasarlar veriyor, başta işsizlik sorunu adeta bir 'çığ' gibi büyüyor. Bu acımasız krizden kurtulmanın en önemli yolu kendi yağımızla ve tuzumuzla üretmekten geçiyor. Bu da yerli malı üretimleri kullanmakla olur. Bütün dünyanın yaptığını biz de yapabiliriz. Ülkeler krizden çıkmanın yolunu yerli üretimi artırmakta bulmuşlardır. Aslında biz de bunu becermeliyiz.



Hemen her konuda yerli malına yönelmeli, yerli ürünleri tercih etmeliyiz. Yabancı marka ve ürünlere verilecek para krizin daha da ağırlaşmasına sebep olmaktadır. Siyasetçisinden bürokratına, üreticiden tüketiciye hemen herkes bu konuda bilinçlenmeli yerli malı ürünler kullanmalıdır."



Değirmenci, yerli malı üretim barkotlarının başına "8 69" kodu konulmaya başlandığını, bundan sonra her alışverişte vatandaşların bu kodu araması gerektiğini, barkodu "8 69" ile başlayan yerli ürünlerin ekonominin ağırlığını hafifleteceğini ifade etti.



Yabancı sermayeye para kaptırılmamalı



Değirmenci, artık yabancı sermayeye para kaptırmamak ve insanların aç kalmaması için yerli üretim kullanmak ve paramızın bizde kalmasını sağlamak gerektiğini vurguladı.



Türk ekonomisinin bir "Kurtuluş Savaşı" verdiğini, yerli üretimin yabancı ürünlerden geri kalmadığını hatta bazen onları dahi geçtiğini dile getiren Değirmenci, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Tüketicilerimiz artık bilinçlenmelidir. İthal ürünlere verdiğimiz her kuruş anında dışarı gitmektedir. Bunun bize faydası yok. Yerli ürünlere artacak talep işsizliği önleyeceği gibi yeni istihdam sahaları yaratacak, gençlerin iş bulma şansını artıracaktır. Kriz nedeniyle ertelenen yatırımlar hız kazanacak kapanan fabrikalar açılacaktır.



Kriz nedeniyle düşen büyüme hızı bu sayede yükselecektir. Tüketiciler olarak hepimize görev düşmektedir. Bu acımasız krizi aşmanın yolu yerli malı ürünlere sahip çıkmak alışverişlerde yerli malı kullanmaktan geçmektedir. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği bu yolla açılır."