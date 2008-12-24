Krize rağmen kırmızı iç çamaşırı satışı arttı

Yeni yıla girerken giyildiğinde şans getireceğine inanılan kırmızı renkteki iç çamaşırlarının satışının, yaklaşan yılbaşı öncesi, krize rağmen arttığı bildirildi.



Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Özdinç, yeni yıla girerken kırmızı renkli iç çamaşır giymenin adeta bir gelenek haline geldiğini söyledi.



İnsanların, özellikle de kadınların yeni yıla girerken kırmızı çamaşır giymenin uğur getireceğine, dileklerinin kabul olacağına inandığını belirten Özdinç, özellikle son yıllarda bu ilginin artarak devam ettiğini ifade etti.



‘Satış yılbaşında ikiye katlanıyor’



Özdinç, yeni yıl öncesinde kırmızı çamaşıra ilgide küresel ekonomik kriz nedeniyle bir azalma olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Kırmızı iç çamaşırları, yıl içerisinde diğer renkler kadar satılmıyor. Bu çamaşırlar, yıl içindeki satışını yılbaşında ikiye katlıyor. Yılbaşına özel tasarımlarda sevginin, aşkın ve romantizmin rengi olarak kırmızı öne çıkıyor. Bunda, yılbaşına uygun ilginç ambalajlar da etkili oluyor. Yeni yıl tasarımlarımızda kırmızının kadınlara yalnızca şans değil güç de kattığından hareket ettik ve özgür ruhlu kadınlar için çok özel tasarımlar ortaya çıkarttık. Yılbaşı için özel hazırlıklar yaparken tüm dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz nedeniyle endişelerimiz vardı. Ancak insanlar uğur ve şans getirecek düşüncesiyle krizi rağmen yeni yıl öncesinde kırmızı çamaşır almaya devam ediyor. Yeni yıl öncesindeki satışlar bizleri oldukça memnun ediyor."



Kırmızı çamaşırların bu yılbaşında da en çok satılan tekstil ürünleri olduğunu dile getiren Özdinç, sadece kadınların değil eşinin veya sevgilisinin yeni yıla mutlu girmesini isteyen erkeklerin de hediye olarak kırmızı iç çamaşırları satın aldıklarını anlattı.



‘İstanbul, İzmir ve Ankara başı çekiyor’



Özdinç, yeni yıl öncesi kırmızı iç çamaşırı satışlarının en çok Marmara, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde gerçekleştiğini belirterek, il olarak ise İstanbul, İzmir ve Ankara'nın başı çektiğini söyledi.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerindeki satışların ise batıdaki kadar iyi olmadığını ifade eden Özdinç, satışların 31 Aralık akşamına kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.



