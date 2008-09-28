Krize önce 350 milyar dolarla çözüm aranacak

ABD'de hükümetin 700 milyar dolarlık kurtarma planı yasa tasarısına ilişkin görüşmelerde Kongredeki, Demokrat ve Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri, paketin temel maddeleri üzerinde geçici anlaşmaya vardılar. İlk aşamada paketin 350 milyar doları serbest bırakılarak sonuçları denenecek. İşe yararsa ikinci 350 milyar dolarlık ikinci bölüm de serbest bırakılacak.
Kurtarma paketinin yarın, önce Temsilcileri Meclisinde, ardından da Senatoda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Paketin yürürlüğe girmesinde, Kongrede çoğunluğu oluşturan Demokrat üyeler kritik oy hakkına sahip bulunuyorlar. ABD hazine bakanı diz çöküp yalvardı700 milyar dolarlık paket gecikti, ABD’nin en büyük bankası da gittiBush'un kurtarma planına halk destek vermiyorPaketin genel içeriği
700 milyar dolarlık kurtarma paketi Hazinenin, bankalar ve diğer yatırımcıların elindeki hacizli ipotek alacağı ve konut kredisi destekli menkul kıymetleri satın almasını, daha sonra da bu hacizli ipotek alacaklarını, en iyi fiyattan satmasını içeriyor.
Ellerindeki hacizli ipotek alacaklarından kurtulan sıkıntıdaki bankalar ve yatırım kurumları, yeni krediler oluşturarak, hem yeni finansman imkânı bulabilecekler, hem de piyasaya yeni kredi imkânı sunabilecekler.
Yeni pakete göre, iflas etmiş ya da zor duruma düşmüş mali kurumların üst yöneticileri ile işten çıkartılan yöneticilere, sınırlı bir kıdem tazminatı paketi sunulacak.
Hükümet kurtarma paketi karşılığında, yardımda bulunduğu şirketlerden hisse senedi satın alarak, vergi mükelleflerine, bu şirketlerin gelecekteki karlarını paylaşma imkanı getiriyor.
Kurtarma paketinin zor durumdaki ev sahiplerine de, evlerini haciz etmek yerine, daha uygun konut kredisi ödeme koşulları sağlanması koşulu ise çoğunluğu Demokratlardan oluşan Kongrede henüz tartışılıyor. İlk aşama deney olacak
700 milyar dolarlık kurtarma paketinde, ilk olarak 350 milyar dolar serbest bırakılacak. Eğer Kongre, programın iyi sonuç getirmediğine inanırsa, 350 milyar dolarlık ikinci dilimi bloke edebilecek.
Bu arada ABD Başkanlık seçimleri iyice yaklaşırken, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, paketi desteklemeyebileceğine de dikkat çekiliyor.