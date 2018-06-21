Krize neden olan F-35 savaş uçaklarının teslimi için ABD'de tören

Türkiye ile ABD arasında savunma işbirliğinin bir parçası olarak son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan birisini oluşturan F-35 Lightning II savaş uçaklarının teslimi için imalatçı Lockheed Martin şirketinin Fort Worth/Teksas'taki tesislerinde tören yapıldı.

ABD Kongresi'nin teslimatın durdurulması kararının gölgesinde, gerçekleşen törene Türkiye'den katılım düşük düzeyde kaldı. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan-Prensipler Başkanlığından Tümgeneral Reha Ufuk Er, törende hazır bulundu.

Türk Hava Kuvvetleri için üretilen, ilk uçuşunu geçen ay yapan 18-0001 kuyruk numaralı uçak, törenle Türkiye'ye teslim ediliyor.

Teslimatı yapılan uçakların Türkiye'ye teslimatı daha sonra geçekleşecek. F-16'ya göre daha yüksek itici güce sahip olan ve ileri düzeyde geliştirilmiş F-35'ler, teslimatın ardından ABD’de kalmaya devam edecek.

Uçağın teslim edilmemesi için bir süredir Amerikan Senatosu'da bazı Senatörler girişimlerde bulunmuştu. Savunma Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısı'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi alması nedeniyle F-35 teslimatı için çekinceler eklendi. Konuyla ilgili olarak Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlığı 60 gün içinde rapor hazırlayacak.

Türkiye ile 2 değil 100 uçak anlaşması yapılmıştı. Uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

F-35 geliştirme programına 9 ülke ortak.ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Norveç ile birlikte Türkiye'de ortaklar arasında yer alıyor. Bu ülkelerden Kanada, Danimarka ve Türkiye haricindekiler uçakları teslim almaya başladı. Bu 9 ülke arasında yer almayan Japonya, Güney Kore ve İsrail'de yabancı askeri satışlar kapsamında jetlerden teslim aldı.