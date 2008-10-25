Krize karşı planımız hazır

Devlet Bakanı Şimşek, AKP’li milletvekillerine sürmekte olan küresel kriz ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda bilgi verirken, hangi aşamada neyin devreye gireceği konusunda oyun planlarının hazır olduğunu söylediği belirtildi.



Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler konusunda dün gece AKP’li milletvekillerine parti genel merkezinde bir sunum yaptı ve soruları yanıtladı.



Reuters’ın milletvekillerinden aldığı bilgiye göre, Şimşek baştan beri küresel krizden etkileneceklerini, bir “ada” olmadıklarını, ancak söz konusu etkinin diğer ülkelere göre daha az olacağını ifade etti.



Şimşek’in sunumunda, “Türkiye’nin bu badireyi atlatacağını ve en az etkilenerek krizi fırsata dönüştürebileceğini” yinelediği belirtildi. Şimşek’in krizin fırsata dönüştürülmesinin ise bu dönemde zor reformları yaparak ve geleceğin zeminini oluşturarak sağlanabileceğini kaydettiği vurgulandı.



Milletvekillerine, piyasaları yakından izledikleri ve soğukkanlı davrandıkları mesajını veren Şimşek’in, “sınırlı sayıda cephanelikleri” olduğunu, “bunu çarçur” edemeyeceklerini; dalga kur rejiminin uygulandığını, “kuru tutmaları halinde çıkışın hızlanabileceğini ve sistemin zarar göreceğini ve çıkanların ödüllendirilmiş olacağını” söylediği öğrenildi.



Verilen bilgiye göre, Şimşek, kredi koşullarının her yerde daraldığını, bir resesyona doğru gidildiğine işaret etti. Şimşek’in mali disiplini koruyacaklarını ve resesyona izin vermeyeceklerini dile getirdiği de belirtildi. Şimşek’in, Merkez Bankası’nın yeterli rezervi olduğunu, bankacılık sisteminin sermaye yeterliliği, öz kaynak kârlılığı ve likiditesini yüksek bulunduğunu, takipteki kredilerin toplam kredilere oranın düşük olduğunu ifade ettiği kaydedildi.



Milletvekillerinin, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankalarının durumu ve riskleri konusunda da Şimşek’e soru sorduklarını belirten bir milletvekili, Şimşek’in de söz konusu bankaların ülkelerinde gerekli önlemlerin alındığını, şu anda Türkiye’de bir risk bulunmadığını, herhangi bir gelişme karşısında Türkiye’de mevcut mevzuatın geçerli olacağını ve sıkıntı bulunmadığını anlattığını kaydetti.



Şimşek, kürsel krizi başta ABD olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilere olan etkileri, alınan önlemler ve bunların sonuçları hakkında da milletvekillerine ayrıntılı açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. Milletvekillerinden Şimşek’e Uluslararası Para Fonu ile ilişkiler konusunda soru yöneltilmediği de vurgulandı.

