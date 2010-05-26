Krize karşı ön vergi sistemi

T24-



AB, bu öneriyle gelecekte gerçekleşecek mali başarısızlıkların finans sisteminde sıkıntı yaratmasını engellemek için doğrudan ulusal fonlara gidecek, bankacılık sektörüne yönelik ön vergi sistemi getirmeyi hedefliyor.





İç pazardan sorumlu AB Komisyonu Üyesi Michel Barnier, AB maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda, yeni vergi sistemine yönelik önerilerini sundu. Önerinin, en geç 2011 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.





Barnier burada yaptığı konuşmada, uygulamaya koyulmasıyla birlikte, milyarlarca avro toplama kapasitesine sahip olan bu vergi planının, bankaların ileride yaşayacakları sıkıntıların finans sistemine zarar vermesini engellemek için tasarlandığını söyledi.





Barnier'in önerisinin, gelecek ay Toronto'da bir araya gelecek G20 ülkelerinin gündeminde de yer alacağı kaydediliyor.





Henüz taslak aşamasında olan yasa tasarısının kanunlaşması için hem AB hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.





Avrupa'daki hükümetler arasında, bu önerilere karşı görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.