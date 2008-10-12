Krize karşı koordinasyon

Krizin vurduğu ülkelere acil kredi sağlamaya hazır olduğunun açıklayan IMF’nin Başkanı Strauss-Kahn, "Krize karşı G-7’nin eylem planının diğer ülkelerce de benimsenmesi, küresel koordinasyon için önemli bir adım” dedi.



Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, dünyada finans sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu belirterek, sanayileşmiş ülkeler grubu G-7'nin kabul ettiği ve ardından diğer ülkelerin de benimsediği beş maddeli eylem planını, krize karşı küresel koordinasyon için ilk adım olarak övdü.



İMF'nin politika belirleyen makamı olan ve 185 ülkenin yer aldığı Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyen Strauss-Kahn, şunları söyledi:



"Bazı büyük ABD ve Avrupa finans kuruluşlarına ilişkin kaygıların yoğunlaşması, küresel finans sistemini çökmenin eşiğine getirdi. Bu ortamda, gelişmekte olan ekonomilerin ve düşük gelir grubu ülkelerinin, G-7'nin kararlaştırdığı ilkeler ve eylemler üzerinde anlaşmaya varması, IMFC'de ilk koordinasyonun gerçekleşmesi açısından çok önemli. Gelişmiş ülkelerle dünyanın geri kalanı arasında ilk koordinasyon, artık rayına oturmuş durumda."



G-7'nin eylem planında, kredi akışının yeniden sağlanması ve bankaların desteklenmesi için eldeki bütün imkanların kullanılması öngörülüyor.



IMF Başkanı, hükümetlerin alacağı önlemlerin, bankaları yeniden kredi vermeye ikna edecek kadar güçlü olacağını ve böylece kredi krizinin yayılmasının sonuna gelineceğini umduğunu belirtti.



Bu arada, IMFC toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, IMF'nin, küresel finans krizinden çok olumsuz etkilenen ülkelere acil kredi sağlamaya hazır olduğu bildirildi.



Açıklamada, "Fon, acil durum prosedürlerini kullanarak, üye ülkelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için, önemli ölçüde kaynak sağlamaya hazır" denildi.



IMF ile Dünya Bankası'nın düzenlediği yıllık Güz Toplantılarında, dünyanın en yoksul ülkelerinin sorunlarına da değinildi.



Strauss-Kahn, basın toplantısında, küresel finans krizinin, yoksul ülkelerde yaşanan yüksek gıda fiyatları sorununu unutturmaması gerektiğini ifade ederek, gelişmiş devletlere, yardım sözlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.



Öte yandan, G-7'nin benimsediği eylem planının somut önlemler içermemesine yönelik bazı eleştiriler devam ediyor.



Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden, IMF'nın eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff, "G-7'nin, gerekli bütün adımları atacağını dile getirmesi, neyin en iyi ve gerekli olduğunu bilip bilmedikleri sorusunu havada bırakıyor. Bu, G-7 için kritik bir andı. Sanırım piyasalar, hayal kırıklığına uğrayacak" dedi.



ABD Başkanı George W. Bush ve Güz Toplantıları'nda yer alan G-7 ülkelerinin maliye ve hazine bakanları, dün Beyaz Saray'da görüşerek finans krizine karşı dayanışma sergilemişti.



Bush, burada, "Bu krizde beraberiz ve krizden beraber çıkacağız" demişti.

