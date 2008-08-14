Krize karşı Kafkas Paktı

Rus yönetimi Kafkaslar’daki krizin çözümünde Türkiye’ye verdiği önemi ender rastlanan bir protokolle gösterdi. Medvedev, Putin, Lavrov gibi tüm üst yönetimle aynı çalışma yemeğinde görüşen Erdoğan’ın Kafkas İttifakı önerisi için de yeşil ışık yakıldı. Erdoğan'ın daha sonra görüştüğü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de, Türkiye'nin önerdiği Kafkasya'da İstikrar ve İşbirliği platformunu olumlu karşıladı.



Batı'nın Gürcistan eksenli diplomasisine soğuk bakan Moskova yönetimi, Kafkasya’daki krizin çözümünde Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına daha çok önem verdiğini ender görülen bir diplomatik protokolle gösterdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gürcistan-Rusya krizi konusunda ’davetli’ olarak gittiği Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Başbakan Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi Moskova’nın üst düzey tüm yönetiminin bulunduğu çalışma yemeğine katıldı.



Sarkozy gölgede kaldı



Bu durum, daha önce arabuluculuk için Moskova’ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ’gölgede kaldığı’ yorumlarına yol açtı.



Erdoğan, eski Sovyet liderlerinden Yuri Andropov’un ikametgahı olan Main Dorf Şatosu’nda yapılan görüşme sonrası yaptığı kısa açıklamada Türkiye ve Rusya’nın Kafkas İstikrar Paktı’nın kurulması yönündeki çalışmalara onay verdiğini açıkladı.



Başbakan Erdoğan, "Rusya ile Türkiye arasında bu çalışmalar iki ülke dışişleri bakanları tarafından yapılacak" diye konuştu.



Saakaşvili de olumlu bakıyor



Başbakan Erdoğan daha sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçti. Başbakan'ın görüştüğü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de, Türkiye'nin önerdiği Kafkasya'da İstikrar ve İşbirliği platformunu olumlu karşıladı.



Başbakan Erdoğan ile baş başa görüşmeye başlamadan önce yapılan heyetler arası görüşmede Saakaşvili, bölgeye ilk insani yardımları Türkiye'nin ulaştırdığını, bundan dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söyledi. Saakaşvili, Gürcistan topraklarının Rus bombardımanından sonra, ülkede imar konusunda çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda Türkiye'den yardım istedi.



Başbakan Erdoğan da bölgede kalıcı bir barış sağlanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AB'nin üzerinde çalıştıkları barış planını desteklediklerini bildirdi.



'Gürcistan'ın toprak bütünlüğü korunmalı'



Saakaşvili ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak Gürcistan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve uluslararası hukuk ile BM Güvenlik Konseyi kararlarınca tanınan toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinden yana olduklarını söyledi.