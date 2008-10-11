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Ekonomi

Krize karşı Euro zirvesi

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, kriz nedeniyle Euro bölgesindeki ülkelerin liderlerini Paris'te bir zirveye davet etti

11 Ekim 2008 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, uluslararası finans sektöründe yaşanan kriz nedeniyle Avrupa Birliği'nde Euro bölgesindeki ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Paris'te bir zirveye davet etti.

Zirveye, para birimi olarak Euro'yu kullanan 15 ülkenin liderlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı da katılacak.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Sarkozy, yarın yapılacak zirvede, krize yönelik bir eylem planının ele alınacağını söyledi.

Bush güvence vermeye çalıştı

Sarkozy'den önce açıklama yapan ABD Başkanı George Bush da uluslararası piyasalara güvence vermeye çalıştı. George Bush, ABD'nin mali krizi çözebileceğini ve çözeceğini söyledi.

Bush, yetkililerin krizin çözümü için kapsamlı bir stratejiye ve birçok araca sahip olduklarını, sorunları çözmek için bu araçları yoğun şekilde kullandıklarını belirtti.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 700 milyar dolarlık ekonomi paketini de savundu. George Bush paketin yeterince kapsamlı olduğunu fakat sonuç vermesinin zaman alacağını vurguladı. Tedirgin bir dönemden geçtiklerini belirten Bush, endişenin endişeyi besleyebileceğini ancak Amerikan halkının gelecekleri konusunda kendilerinden emin olabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı bu açıklamaları yaparken, uluslararası düzeyde alınan önlemlere ve devletlerin devreye girmesine rağmen hisse senetleri tüm dünyada büyük düşüşler kaydediyor. (BBC)

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