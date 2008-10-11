Krize karşı devlet müdahalesine devam

ABD Hazine Bakanı Paulson, ülkeyi sarsan finans krize karşı yeni bir adım olarak devletin, bankaların hisselerinin bir bölümünü satın alarak, bunlara "sermaye enjekte edeceğini" açıkladı. Benzer bir biçimde, Rusya Başbakanı Putin, Rus borsasını desteklemek için 6.7 milyar dolar harcayacaklarını açıkladı



Paulson, düzenlenen basın toplantısında, "Bu, daha önce hiç görmediğimiz bir durum. Bu adımı, en kısa sürede ve en etkili şekilde atacağız" dedi. Hazine Bakanı'nın açıkladığı bu planla, ABD'de kredi akışının hemen hemen durduğu ve daha önce alınan tedbirlerin borsadaki kayıpları engelleyemediği bir ortamda devletin, birbirinden farklı özellikleri bulunan çok sayıdaki banka ve diğer finans kuruluşlarından hisse satın alması ve böylece sıkıntıdaki bu kuruluşlara para aktarılması öngörülüyor. Bankalardan alınacak hisselerin azınlık hissesi düzeyinde kalacağı ve dolayısıyla devletin, bu kuruluşları yönetmesinin söz konusu olmayacağı

belirtildi.



Bu önlem, ABD'de bir hafta önce yürürlüğe gören 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma paketine ilave olarak geliyor. 700 milyar dolarlık paket, borsalardaki kanamayı durduramamıştı.

Finans sektörüne yönelik bu tedbirlerle birlikte, piyasada kredi akışının yeniden sağlanması ve böylece hem şirketlerin hem de vatandaşların sistemde para olmamasından kaynaklanan sorununun çözülmesi hedefleniyor. ABD, bu önleme, 1929'da başlayan ve 10 yıla yakın süren "Büyük Depresyon" döneminden bu yana ilk defa başvuruyor. Bazı uzmanlar, devletin bankalardan hisse satın alacak olmasını "kısmı millileştirme" olarak adlandırıyor. Hafta içinde İngiltere de, sıkıntıdaki bankalarının bazı hisselerini satın alma yoluna gitmişti.



Rusya'dan borsaya 6.7 milyar dolar



Benzer bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya'da hükümet gelecek hafta borsayı desteklemek amacıyla borsada işlem gören bazı hisse senetlerini satın almaya başlayacağı bildirildi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, dün yaşanan büyük satışlar ardından kapatılan Rusya Borsasına bu yıl 6,7 milyar dolar, gelecek yıl da en az bu rakam kadaryatırımyapılacağını belirtti. Putin açıklamasında, hangi hisse senetlerinin satın alınacağı konusunda bilgi vermedi. Ulusal kalkınma bankası Vnesheconombank'ın gelecek hafta yerel hisseleri satın almaya başlayacağı ifade ediliyor.

