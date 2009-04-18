Krize karşı 3 yeni paket yolda

Başbakan Yardımcısı Ekren, önümüzdeki iki üç yıl içinde üç-dört paketin daha devreye gireceğini söyledi. Ekren, işsizik ödeneğinden yararlanmayı daha esnek hale getirebileceklerini kaydetti.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, NTV/CNBC-e ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Merkez Bankası'nın faizleri 0.75 düşürmesini doğru bir karar olarak nitelendiren Ekren, "Krizin etkilerinin devam ettiği dikkate alınırsa bizim gibi ülkeler için parasal göstergelerin önemli ağırlığı var. Makul bir düşük faiz oranında bulunmak Türkiye için elini güçlendirecek bir süreçtir. Faiz kararı reel sektörün çok iyi okunduğunu gösteriyor" dedi.



Bütçe açığının artmasına bağlı olarak kamu borcunun da artacağını belirten Ekren şöyle konuştu: "Paketlerin ilk üç ayda bütçeye yansıması makul. İlk çeyrek, bir önceki senenin borçlanmalarının yığıldığı bir dönemdi. Bazı projelere ayırdığımız kaynak da vardı. Eğer kriz olmasaydı yönetebileceğimiz kamu harcamaları vardı. Ancak kriz ortamında bazı bütçe kalemlerinin gözden geçirilmesi son derece normaldir. Biz bir tedbirler paketi setini hazırlayacağız."



Üç paket yolda



Hükümetin çıkaracağı yeni paketler hakkında bilgi veren Ekren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki iki üç yıl içinde üç-dört paket daha var. Bunlardan biri özel sektöre destek paketi. Bu kapsamda kredi garanti fonunu kapsayan paketi bir hafta içinde bitiririz. Bir diğeri de teşvik paketi. Sektörel ve bölgesel teşvikler olacak. Hangi ilde, hangi sektör ön plana çıkacaksa onlara destek verilecek. Ana sektörleri belirleyip teşvik vereceğiz. Üçüncüsü de şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olacak. Otomotiv sektöründeki teşviğin ortaya çıkarttığı bir sinyal oldu. Vatandaşlar krediyi devreye sokmadan harcama yapabileceğini gösterdi. Bundan sonra makro çerçevede kalınmak koşuluyla neler yapılabileceğini belirleriz."



Nazım Ekren, vergi indirimleri konusunda tepkilerin olumlu olması durumunda, bütçe açığı trendine bağlı olarak konuyu yeniden gözden geçirebileceklerini ifade etti.



