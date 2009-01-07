Krize inat otobüs firmaları indirime gitti

Metro Turizm, yaşanan ekonomik krize inat, bilet fiyatlarında yüzde 25 ile yüzde 40 aralığında indirime gitti.



Karayolu taşımacılığında önemli bir isim olan Metro Turizm, global kriz nedeniyle yaşanan ekonomik krizde inat, yolcu ücretlerinde yüzde 25 ile yüzde 40 indirime gitti. Şirket İstanbul-Ankara arasındaki yolcuları 25 liraya taşıma kararı aldı.



Her koltukta 12 kanal DVD, müzik ve TV kanalları, internet ve bilgisayar oyunları ile internete bağlanma imkanı da bulunan otobüslerinde ikram menüsünü de yenileyen Metro Turizm firması, açık büfeli uçak konforundaki hizmetlerine rağmen bilet fiyatlarında indirime gitti.



Havayollarındaki hizmet standartlarını dahi aşan bu uygulama ile kriz günlerinde destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Metro Turizm Grup Koordinatörü Sinan Solok, “Türkiye’nin kendi iç dinamiklerini doğru kullanması ve hizmete geçirmesiyle sıkıntılı günlerin aşılacağına inanıyoruz. İlk olarak amacımız kriz ortamından biran önce çıkmak için halkımıza fırsat yaratmak” dedi.



Solok, Metro Turizm’in 3 otobüsle kurulduğunu hatırlatan Solok, kaliteli hizmet anlayışından taviz vermeden büyüyerek, sektörde ilklerin firması haline geldiklerinin altını çizdi. Firmanı şu anda günde bin 850 sefer ile yılda 15 milyon yolcu taşıdığını açıklayan Solok, “Metro Turizm yurt genelinde 835 acentesi ile vatandaşa kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Filomuza önümüzdeki yıl 20 tek katlı, 10 adet ise çift katlı Setra Otobüsleri ekleyeceğiz” diyerek firmanın 2009 yılında tesis ve otobüs yatırımları için 100 milyon Euro bütçe ayırdığı bildirdi.

