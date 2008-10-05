‘Krize hazırlıklıyız’

Erdoğan, Aşkabat President Otel’de düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD merkezli küresel dalgalanmanın bu ülke ile sınırlı kalmadığını, tüm açık piyasaları az ya da çok etkisi altına aldığını belirtti.



Erdoğan, "Türkiye olarak küresel krize karşı son derece hazırlıklıyız. Tedbirlerimizi de almış bulunuyoruz. Özellikle 1980 sonrasında Türkiye’nin, ortalama üç yılda bir ekonomik krizlere sahne olması bize ciddi tecrübeler kazandırmıştır" dedi.



Karadeniz ile Ortadoğu’daki petrol ve doğalgazın Batı ülkelerine taşınmasında Türkiye’nin en güvenilir güzergâh olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, bölge ve dünyadaki en stratejik enerji üslerinden biri olacak. Türkmen doğalgazının Hazar boru hattı ile geçişinin sağlanmasının, Türkmenistan ve Türkiye’yi daha etkin bir konuma getireceğine inanıyorum. Her iki ülkeyi daha aydınlık ve müreffeh bir gelecek bekliyor."

Erdoğan, Türkiye’nin kalkınmasının, huzurunun, refahının aynı zamanda Türk dünyasının huzuru ve refahı anlamına geleceğini, Türkmenistan’ın başarısının Türkiye’nin başarısı olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk iş adamlarının Türkmenistan’da karşılaştıkları sorunlara da değindi.



AKP’nin sınavı



Başbakan Erdoğan ‘tecrübeliyiz ve krize hazırız’ açıklamalarını yaparken, köşe yazarları AKP’yi önemli bir sınavın beklediğini söylüyor. 5 Ekim tarihli Milliyet gazetesindeki yazısında Osman Ulagay, “Küresel dalganın yükseliş sürecinde Türkiye’de iktidara gelen ve bu dalgadan en iyi biçimde yararlanan AKP yönetiminin, şimdi tamamen değişen koşullarda ve bunalan bir dünyada neler yapabileceğini, Türkiye’nin bu yeni süreçte nelerle karşılaşacağını hep birlikte göreceğiz” diyerek bu zorlu sınava dikkat çekiyor.

