‘Krize Bush neden oldu?’

Amerikan hükümetinin “karşılıksız kredilerimizi satın alın” çağrısını olumsuz yanıtlayan Alman hükümetinin tutumu, ülkenin ve dünyanın önde gelen iktisatçılarınca da desteklendi.



Başbakan Angela Merkel, Bush yönetiminin “yükü birlikte sırtlama önerilerini reddederken Federal Maliye Bakanı Peer Steinbrück, ABD’nin ortağı konumundaki G-7 ülkelerinin de Amerikan kurtarma paketinde yer almayacağına dikkat çekti. Alman uzmanlar da Bush’un yanlış iktisat politikalarının yükünü Avrupa ve Alman ekonomisinin yüklenemeyeceğini belirttiler.



Dünyaca ünlü iktisatçı Joseph Stiglitz, Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung’a yaptığı açıklamada, 1930’lardaki büyük depresyona benzeyen bir süreçten geçildiğini vurguladı. Stiglitz, Bush hükümetinin yaptığı büyük hataların ceremesini vergi yükümlülerinin sırtlandığına dikkat çekerek "900 milyar doları aşkın bir yük var. Ama benim beklentim, bu zararın 2 trilyon doların üzerinde olacağı şeklindedir. Hasta çocuklar için birkaç milyar dolar bulamayan ama AIG için 85 milyar dolar bulan, ne biçim bir toplum bu?" dedi.



Eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, yeni yayımladığı kitabı nedeniyle katıldığı toplantılarda ‘ekonomi cahili’ politikacıları eleştirerek “Bu acemilerin en büyüğü Washington’da oturuyor” dedi.