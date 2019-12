Krize 32 bin kurban daha

Warner Bros 800 kişiyi çıkaracak

Küresel krizin faturası çalışanlara çıkmaya devam ediyor. İsveçli iletişim teknolojisi şirketi Ericsson, 5 bin personeli işten çıkaracak. Ericsson firması, maliyetlerini kısmak için 5 bin çalışanı işten çıkaracağı açıklamasını, firmanın geçen yıl dördüncü çeyrekte kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşerek 465 milyon dolar olması üzerine yaptı.Firma 2007 yılının dördüncü çeyreğinde 669 milyon dolar kâr etmişti. Firmanın 2007’de 6.5 milyar dolar olan satışları ise yüzde 23 artarak 8 milyar doları geçti.Dünyanın önde gelen cep telefonu altyapı üreticisi firma, küresel krizin cep telefonu şebekesi piyasasında baskıyı sürdürmesi nedeniyle maliyet azaltmayı artırmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, küresel çalışma gücünün yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkarıyor. Dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP Billiton yaptığı açıklamada, küresel ekonomik krizin maden cevherlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle 6 bin kadar personeli işten çıkaracağını bildirdi.Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Time Warner Inc. Warner Bros. Entertainment, şirketin işgücünün yüzde 10’unu temsil eden 800 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. İşten çıkarmaların büyük çoğunluğu stüdyoların merkezi konumundaki Burbank California’da olacak.Yaklaşık 300 iş kaybı, bilgi teknolojileri alanlarıyla, Capgemini isimli Fransız şirketinden temin edilen işler ve Hindistan ve Polonya’daki işleri kapsayacak.ABD’li sanayi malzemeleri üreticisi Eaton firması, 5 bin 200 kişiyi daha işten çıkarıyor. Şirketin sözcüsü Kelly Jasko, The Plain Dealer gazetesine yaptığı açıklamada, işten çıkarılanların ücretlerinin bu ay sonuna kadar ödeneceğini bildirdi. Şirket, işten çıkarmaları dünden itibaren çalışanlarına bildirmeye başladı.Küresel ekonomik krizin, araba ve kamyon şanzımanından elektrik sigortasına kadar çeşitli sanayi malzemeleri üreten şirketin ürünlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle Eaton, geçen yıl 3 bin 400 çalışanının işine son vermişti.Eaton, dünya çapında 80 bin kadar kişiye istihdam sağlıyor. Geçen yıl aralık ayı ortasında kar tahminini düşüren şirket, bu yıl maliyetlerini 125 milyon dolar azaltmayı amaçlıyor.ABD’li radyo istasyonlarının en büyük ortağı konumundaki Clear Channel Communications Inc de şirketin işgücünün yüzde 9’unu teşkil eden 1850 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.Şirketin CEO’su Mark Mays’ın çalışanlara gönderdiği elektronik postada, şirketin benzeri görülmemiş sıkıntılı zamanlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.Yüksek teknolojili ses araçlarıyla tanınan ABD’li Bose Corp, şirketin işgücünün yüzde 10’unu oluşturan 1000 kişiyi işten çıkaracak. Şirketin Sözcüsü Carolyn Cinotti, küresel bir şirket olarak, zorluklara yanıt verdiklerini söyledi.Kanada’nın en büyük telekom şirketi Bell Canada, 1500 kişiye cazip emeklilik teklif etti. Emekliliği teşvik eden öneriler, İletişim, Enerji ve Matbaa Çalışanları Sendikası’na üye işçilere teklif edildi.41 binden fazla çalışanı olan Bell Canada, emeklilik teklifinin erken emeklilik olmadığını, bu yıl ve 2010'da emekli olmaya uygun kişilere önerildiğini kaydetti.Macaristan'ın Györ şehrinde faaliyet gösteren ve 2008 yılı içinde 60 bin Audi TTL ve Audi A3 otomobili üreten Audi Macaristan'ın, yaklaşık 6 bin kişi olan çalışan sayısında yüzde 25'lik bir indirime gidecek.İsviçreli UBS bankasının yatırım bankacılığı biriminden personel çıkaracağı bildirildi.UBS sözcüsü Andreas Kern, çalışanlarına gönderdiği notta, kaç kişinin işten çıkarılacağına ilişkin rakamın, bankanın 2008 yılı dördüncü çeyreğe ilişkin bilgilerinin verileceği 10 Şubatta açıklanacağını söyledi.İsviçre'de yayımlanan Sonntag gazetesi, ülkenin en büyük bankası UBS'nin, yıl sonuna kadar 5.000 kişiyi işten çıkaracağını yazdı. UBS'nin sözcüsü Serge Steiner ise bu rakamın "tamamen spekülasyon" olduğunu ifade etti.UBS, 2007'in üçüncü çeyreğinden bu yana 6.000 personelin işine son verdi.ABD'deki yüksek riskli tutsat (mortgage) krizinden büyük zarar gören UBS, geçen yıl ekim ayında İsviçre Merkez Bankası ile 60 milyar dolar değerindeki likit olmayan menkul kıymetler ve diğer varlıkların bankanın bilançosundan ayrı bir fon şirketine aktarılması konusunda anlaşmıştı.