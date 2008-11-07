'Krizdeyim' diyenin maaşı devletten

Çalışma Bakanı Çelik, krize giren işletmelerin çalışanlarına devletin ödemede bulunmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını söyledi. Ödeme en fazla üç ay olacak.
Hükümet, ekonomik kriz sebebiyle zor durumda kalan işletmelerle ilgili tedbirlerini uygulamaya başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ekonomik kriz nedeniyle sıkıntıya giren işletmelerde çalışan işçilere üç ay boyunca devletin kısa çalışma ödeneği vereceğini söyledi. Bu yıl krizle karşı karşıya kalan 13 işletmenin kendilerine başvurduğunu, bunların 7’sinin TMSF kapsamındaki işletmeler olduğunu, diğer 6’sını da değerlendirdiklerini söyledi.
Bunun adının kısa çalışma ödeneği olduğunu da ifade eden Bakan Çelik, bu sürenin 3 ayı aşamadığını, işçinin kısa çalışma ödeneğini hak edebilmesi için İşsizlik Sigortası ödeneğine sahip olması için gereken şartları taşıması gerektiğini dile getirdi.
İşsizlik Fonu’ndan verilen maaşları daha önce yüzde 11 artırdıklarını, maaşların daha uzun süre verilmesi konusunun da krizin gelişimine göre değerlendirilebileceğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:
“Süreler konunun bütünlüğü içinde ele alınmalı. 4, 6, 8 aylık sürenin uzatılması değerlendirilebilir. İşsizlik sigortasından faydalanmak için 3 yıl içinde 600 gün çalışılması gerekiyor. Belki bu 500 güne indirilebilir.”
İşsizlik konusunda Türkiye’yi paniğe sevk edecek tablo bulunmadığını, 2007 sonunda 15 milyon 17 bin olan sigortalı sayısının bugün 15 milyon 587 bin civarında olduğunu söyleyen Çelik, “Son 3 ayda sigortalı sayısında ise 145 binlik bir artış söz konusu olacak. ‘Krizin hiç etkisi yok mu’ derseniz, var. İşsizlik sigortasından faydalanan sayısı ilk 5 ayda 120 bin iken bugün 143 bin. Ama bu ürkütücü değil” diye konuştu.
Bakan Çelik, “Açılımlar krizin yansımasına bağlı. Başbakanın söylediği gibi, bunu yapabilir, süreyi kısaltabiliriz. Rahat hareket edebileceğimiz marj elimizde” dedi.
30 günün yarısı devletten
Çalışmayı kısa çalışma ödeneği olarak tanımlayan Çelik, “Krizden etkilenen işletmelerde 30 gün çalışanların 15 gün veya 1 hafta çalışması halinde geri kalan sürelerini Fon’dan karşılayabileceğiz” dedi.
GAP’a 2 milyon istihdam
İşsizlik Fonu’ndan GAP’a kaynak aktarılmasının tamamen istihdamı artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Çelik, “Orada projelerin bitirilmesiyle 2 milyonun üzerinde istihdam gerçekleşecek. Hemen istihdama yansıyan yönleri vardır. Şu anda bu kaynak kullanılmaya başlayınca yoğun bir şekilde istihdam da gerçekleşiyor” diye konuştu.
Fonu işveren kullanamaz
Bakan Çelik Fon’daki kaynağı kıdem tazminatı ve benzeri yerlerde kullanmanın söz konusu olmadığını belirterek, “Kaynağı işverenin kullanması kesinlikle söz konusu değil. Ama bu kaynak istihdamı korumak için kullanılabilir. Onun da ayarının iyi ortaya konulması gerekiyor. Buna dönük bir çalışmayı da biz yapıyoruz. İstihdamı korumaya dönük bu fon işlev görmeli. İstihdamı artırma yanında mevcudun işten çıkmamasıyla ilgili de fon bir güvence olmalıdır” dedi.