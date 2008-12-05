Krizden vurgun yiyen seyyar da indirim yaptı

Önemli giyim firmaları ve büyük mağazaların ardından seyyar satıcılar ve pazarcılar da kurban bayramı öncesinde durgunluğu aşmak için indirime gitti.



Dünyayı etkisi altına alan ve derinden hissedilen ekonomik kriz nedeniyle alışverişler birkaç ay öncesine kadar ciddi oranlarda düşüş gösterdi.



Alışverişin canlanması, durgunluğun aşılması için önemli giyim ve ayakkabı firmaları, büyük mağazalar "indirim" kararı alarak tüketiciye cazip fiyatlardan ürün sunmaya başladı. Bu harekete son günlerde seyyar satıcılar ve pazarcılar da katıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki Fuar Alanına kurulan Semt Pazarındaki pazarcılar ve seyyar satıcılar, giyim ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimlere gitti.



Semt Pazarı'nda kumaş takım elbiseler 35, kadife olanları 75 YTL, tek kadife ceket 50, pantolonlar 10 YTL'ye kadar çekilirken, müşteriler bu fiyatlar üzerinden bile pazarlık yapabiliyor.



Pazarda erkek ayakkabısı 10 ile 50 YTL, kadın ayakkabıları 5-40 YTL, çocuk ayakkabıları ise 10-40 YTL'den alıcı buluyor. Erkek ve bayan botları 20 ile 60 YTL'den satılıyor.



Kazakların fiyatları da ramazan bayramına oranla ucuzladı. Çocuk kazakları 10 YTL'den 7,5 YTL'ye, erkek ve bayan kazakları 20 YTL'den 10 YTL'ye kadar düşürüldü.



Çorapçılar da indirimde



Kot ürünleri satan Mesut Boyalı, satış olmadığından şikayet ettikleri ramazan bayramını arar hale geldiklerini belirterek, durgunluğu aşmak için büyük firmalar gibi kendilerinin de pazarda indirime gittiğini bildirdi.



35 YTL olan kot pantolon ve etekleri 25, 20 YTL olan ürünleri de 15 YTL'ye kadar çektiklerini vurgulayan Boyalı, "Buna rağmen satışlarımız çok az. 40 YTL'lik montları 30 YTL yaptık ama ilgi yok. Pazar çok kalabalık ancak vatandaşlar kriz söylentileri nedeniyle çok temkinli hareket ediyor. İndirimler dikkat çekmeye başladı. Hafta sonunda işlerin açılmasını bekliyoruz" dedi.



Çorapçı Erkan Akdağ da bugüne kadar 2 YTL'ye sattıkları orta kalitede çorapları 1 YTL'ye indirdiklerini belirterek, erkek ve kadın çorapların 50 YKr ile 2 YTL arasında satıldığını, ucuzluğa rağmen bekledikleri satışı henüz yapamadıklarını bildirdi.



3 metrelik yere 350 YTL kira verdiğini belirten başka bir satıcı Erhan Tepe ise çocuk ve kadınlara yönelik mont ve kaban sattığını ifade ederek, "İhraç malı ürünleri bile satmaya başladık. İhraç malı kadın kabanını 25 YTL'ye satıyoruz. Çocuk kabanları 20 YTL'den alıcı buluyor. 1-2 YTL karla satış yapmaya çalışıyoruz ama durgunluk hat safhada. Hafta sonundan umutluyuz. Alışveriş canlanırsa rahat ederiz" diye konuştu.

