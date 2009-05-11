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Ekonomi

Krizden önce kim çıkacak?

Ünlü spekülatör George Soros, düşüş trendinin artık yavaşladığını söyledi.

11 Mayıs 2009 03:00

Ünlü spekülatör George Soros, düşüş trendinin artık yavaşladığını söyledi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Soros, finansal krizdeki aşağı yönlü trendin artık yavaşladığını ve ekonomik teşvik paketlerinin işlemeye başladığını söyledi.

Krizden ilk çıkacak olan bölgenin Asya olacağını iddia eden Soros, Çin'in de dünya ekonomik büyümesinin motoru olarak ABD'yi geride bırakacağını belirtti.

Soros, doların seyri ile ilgili olarak da "Dolar zaten zayıf ve bundan sonra Euro karşısında çok değer kaybedeceğini zannetmiyorum" dedi.

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