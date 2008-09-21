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Ekonomi

Krizden korunma önerileri

Eğer küresel finansal krizden korunmak istiyorsanız, kısa vadeli, döviz cinsinden borçlanmalara girmeyin.

21 Eylül 2008 03:00

Eğer küresel finansal krizden korunmak istiyorsanız, kısa vadeli, döviz cinsinden borçlanmalara girmeyin. En sağlamı Hazine kâğıdı ağırlıklı yatırım fonları...
 
Uluslararası yatırım danışmanları, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı korumak amacıyla bazı tavsiyelerde bulunuyor.
Uzmanlara göre, döviz cinsinden başta olmak üzere her türlü kısa borçlanmalardan kaçınırken, daha makul ve uzun vadeli borçlanmalara yönelmek gerekiyor.

Menkul kıymet cinsinden kısa ve orta vadeli yatırımlarda, Hazine kâğıdı ağırlıklı yatırım fonlarına yatırım yapabilineceğini belirtiliyor.
Bankadaki mevduat, sigorta kapsamındaki tutarlar halinde dağıtarak, paranın devlet teminatı sınırları içinde korunması gerekiyor.
Uzmanlara göre, normal faiz yerine, yatırım aracının bileşik faizi ile reklâm yapanlara kuşku ile bakın. Çünkü bileşik faiz hesabı, örneğin üç ay için geçerli olacak koşulların tüm yıl içinde devam edeceği varsayımına göre yapılır. Üç ay sonra durumun değişeceğini düşünüyorsanız, vade sonu faize göre yatırım yapın.
Gayrimenkulü çözüp, menkule bağlamayın. Geçmiş krizlerde, evlerini, arsalarını satıp faize hücum edenlerin elinde ne faiz kaldı ne emlâk kaldı.
İleride ortaya çıkabilecek muhtemel aşırı harcamalar için tasarruf yapın ve bir köşenizde, öngörülemeyen durumlar için nakit durumda finansman imkânınız olsun.
Dünya borsaları, bu yıl, geçen yıllara göre ortalama üçte bir oranında değer kaybettiği için hisse senetleri oldukça ucuz hale geldi. Eğer en az 2-3 yıllık bir yatırım yapmayı planlıyorsanız mutlaka ileriye yönelik hisse senedi satın alarak portföyünüzde tutun.
Uzmanlar, her kriz döneminin de bir sonucunun olduğunun altını çizerek, ekonomideki gelişmeler karşısındaki yatırımlarınızı panik havasında değil, araştırarak yapmanız gerektiğini vurguluyor

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