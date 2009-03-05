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Ekonomi

Krizden kaçan şirketini Bulgaristan’a taşıyor

Küresel krizin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışan Rumen ve Yunanlı iş adamları faaliyetlerinin bir bölümünü Bulgaristan'a transfer etti.

05 Mart 2009 02:00

Küresel krizin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışan Rumen ve Yunanlı iş adamlarının faaliyetlerinin bir bölümünü Bulgaristan'a transfer ettikleri açıklandı.

Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri, Bulgaristan'da bir firmanın ortalama giderlerinin Romanya ve Yunanistan'a göre çok daha ucuz olduğunu ileri sürerek ülkedeki ortalama maaşların ve vergilerin daha düşük olmasından yararlanmaya çalışan Rumen iş adamlarının faaliyetlerinin bir bölümünü Bulgaristan-Romanya sınırındaki Rusçuk kentine transfer ettiklerini açıkladı.

Küresel kriz ortamında Yunanistan'da yaşanmaya devam eden sanayi sektöründeki grev ve protestoların olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışan bir çok Yunan şirketinin de yatırımlarını Bulgaristan'a kaydırdıkları bildirildi.

Bulgaristan Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamen Kolev, Bulgaristan'da bir şirketin faaliyet giderlerinin Yunanistan'a göre neredeyse yüzde 50 oranında daha ucuz olduğunu söyledi. İşgücü maliyetlerinin de Bulgaristan'da son derece avantajlı olduğunu ifade eden Kolev, Yunanistan'da ortalama aylık ücretin 1400 avro Bulgaristan'da ise 270 avro olduğunu kaydetti.

Kolev, ayrıca sigorta prim oranları ile gelir vergisi oranları bakımından da Bulgaristan'ın işverenler açısından çok daha karlı olduğunu ileri sürdü.

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