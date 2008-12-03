'Krizden insanlar seks bile yapmıyor'

Cem Boyner, ekonomik krizi değerlendirdi "İnsanlar kahve içmiyor, sinemaya gitmiyor, seks yapmıyor" dedi







Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner, ekonomik krizi ilginç bir örnekle açıkladı. Boyner, hükümetin acilen kriz önlem paketi açıklaması gerektiğini belirterek, “Ankara hiçbir şey yapmadığı için piyasa savunmaya geçti. Harcamalar kesildi, insanlar kahve içmiyor, sinemaya gitmiyor, seks yapmıyor” dedi



Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner, şu anda piyasanın ve tüketicilerin içinde bulunduğu durumu çarpıcı ifadelerle açıkladı: “Ankara hiçbir şey yapmadığı için piyasa savunmaya geçti. İnsanlar geri çekildi, harcamalar kesildi. İnsanlar alışveriş etmiyor, kahve içmiyor, sinemaya gitmiyor, seks yapmıyor. Hatta yemek yeme korkusu yüzünden tuvalete bile gitmiyor.”



Hükümetin acilen paket açıklaması gerektiğini söyleyen Boyner, “Bu yapıldığı takdirde satın almalar bir anda patlamayacak ama insanlar geri gelecek” diye konuştu. Management Centre Türkiye tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen 9. Pazarlama Zirvesi’nde konuşan ve Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil’le birlikte Fish’in başarı öyküsünü anlatan Cem Boyner, çekilişle çok sayıda ödül kazandıran kredi kartı Fish’in kriz döneminin şanslı ürünü olduğunu açıkladı. Boyner, “Kriz inşallah çabuk geçer ama geçmezse de Fish’in yayılması daha hızlı olur” açıklamasını yaptı.



2.5 milyon YTL’lik hediye



80 günde 200 bin kullanıcıya ulaşan Fish’in bu süreçte 2.5 milyon YTL’lik hediye dağıttığını açıklayan Boyner, “Fish’in bizim grubun kartı olarak algılanmasından çok korkuyorduk. Şu anda Fish’le yapılan alışverişlerin sadece yüzde 22’si bizim grubumuzda gerçekleşiyor” ifadesini kullandı. Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil ise, Fish’in hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.



ECZANE YALANLARIYLA ÖDÜL TAKİBİ



Fish kullanıcılarını bazen ödül kazandıklarına ikna etmekte zorluk çektiklerini anlatan Boyner, şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde daire kazanan bir tüketicimiz buna inanamamış ve hem Akbank’ı defalarca aramış hem de 9 farklı şubeye giderek bunu sormuş. Şubelerde ise direkt, ’Ben daire kazandım, doğru mu?’ dememiş. Eczaneden prezervatif alırken uydurulan türden bahanelerle ’Bir arkadaşıma böyle bir ödül çıktığı söylenmiş. Acaba doğru mu?’ diye sormuş.”