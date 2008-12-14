‘Krizden etkilenmeyen ülkelere ihracat artmalı’

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, küresel krizin yarattığı panik yüzünden dünya ticaretinde kuralların ikinci plana itildiğini söyledi, "Alınan önlemlerin kurallara uygun olup olmadığı tartışılmıyor bile" dedi. Krizden çıkış için 2 yıl süre veren Bakan Tüzmen, "Üretim devam etmeli, ihracatçılar krizden az etkilenecek olan pazarlara yoğunlaşmalı" dedi.



Hükümetler, küresel krizin etkilerini azaltmak için tedbir arayışında. Art arda yeni önlem paketleri ve teşvik kararları açıklanıyor.



Dünyada panik havası öyle hakim ki Dünya Ticaret Örgütü kuralları bile göz ardı ediliyor. Dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen böyle düşünüyor:



"Yaşanan krizin büyüklüğü herkesi şaşkına çevirdi. Krizle birlikte dünya ticaretinde kurallar ikinci plana itilmiş durumda. Sanırım önümüzdeki yıllarda Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında bu konular çok tartışılır. Ama bugünlerde bunlar, kimsenin umrunda değil. Dünya kuralsız bir döneme doğru gidiyor."



Bakan Tüzmen, Türkiye'de de krizin etkilerini azaltmak için tavsiyelerde de bulundu, iç pazarın canlandırılması, üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.



"Sıkıntıya iki yıl kadar katlanmamız lazım" diyen Bakan Tüzmen, ihracatçılara özellikle tavsiyede bulundu:



"İhracatçılarımız, krizden daha az etkilenecek olan pazarlardaki çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır. Bizler de önümüzdeki günlerde bu pazarlardaki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu pazarlara ihracatçılarımızla toplu çıkarmalar yapacağız."



