Krizden etkilenen 2 milyon esnaf için eylem planı

Değişim, dönüşüm ve destek (3D) formülüyle daha önce tekstil sektörü için önlemler açıklayan hükümet şimdi de esnaf için eylem planı çıkarıyor. 1 milyon 908 bin esnafı ilgilendiren planda destekleyici düzenlemeler yapılacak.



Bir yandan IMF'yle yeni stand-by için hazırlıkları yürüten hükümet, öte yandan zorda olan sektörler için 3D (değişim, dönüşüm ve destek) formülüyle eylem planı hazırlığında. İlki tekstil için hazırlanan 3D planının benzeri esnaf ve sanatkârlar için de hazırlanıyor. Plan, 1 milyon 908 bin esnafı ilgilendiriyor. Planda orta ve uzun vadeli düzenlemelerin yanı sıra, krizden etkilenen esnaflar için destekleyici düzenlemeler yer alacak. Otomotiv için de, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) uzun vadeli bir plan yapılması kararı alındı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile hazırlanan planın bu ay bitmeden EKK gündemine gelmesi hedefleniyor.



Ekonomi yönetiminin "3D planı" olarak adlandırdığı strateji ve eylem planı ilk olarak tekstilde gündeme geldi. Eylül ayında ilgili sektörün de işbirliğiyle hazırlanan "Tekstil için değişim-dönüşüm-destek planı" açıklandı. Planda, kredi garanti fonu altyapısının iyileştirilmesi, Doğu ve Güneydoğu'ya taşınan tekstil firmalarına teşvik verilmesi, sentetik hammadde üretim kâbiliyetinin artırılması için petro-kimya yatırımlarının uluslararası yükümlülükler çerçevesinde desteklenmesi gibi kısa vadeli düzenlemeler yer alırken; orta ve uzun vade için de bir eylem planı yer aldı. Ancak kriz nedeniyle henüz uygulamaya geçilmeyen plan için, ekonomi yönetimi tekrar çalışmaya başladı. 3D planının kısa süre içinde uygulamaya konulabilmesi için şu anda hazırlıklar yürütülüyor.



1 milyon 908 bin esnafı ilgilendiren plan yolda



Esnaf ve sanatkârlar için de tekstil benzeri bir 3D planı hazırlanması çalışmalarında sona gelindi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla sektörün ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan ve toplam 1 milyon 908 bin esnafı ilgilendiren planın 5 ayağı olacak. "Hukuki idari yapının güçlendirilmesi; eğitim danışmanlık hizmetlerinin artırılması; yenilik ve girişimciliğin desteklenmesi; altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesi ve AB programlarından-kaynaklarından esnaf ve sanatkârların yararlanması" ayaklarından oluşacak planda 33 tedbir bulunuyor. Krizin yansımalarını azaltabilmek için, SSK prim indiriminden, vergi indirimine kadar birçok desteğin de plana monte edilmesi hedefleniyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu anda desteklerin maliyetleri çıkartılıyor. Bu maliyetlerin kısa süre içinde netleşmesinin ardından konunun bir kez daha Ekonomi Koordinasyon Kurulu gündemine gelmesi ve son noktanın konulması hedefleniyor.



Eylem planının 5 ayağı



- Hukuki idari yapı güçlendirilecek.

- Eğitim danışmanlık hizmetleri artırılacak.

- Yenilik ve girişimcilik desteklenecek.

- Altyapı, kümelenme ve ortaklık desteklenecek.

- AB programlarından-kaynaklarından

esnaf ve sanatkârlar da yararlanılacak.

