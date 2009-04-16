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Ekonomi

Krizden en az Norveçliler tedirgin oluyor

16 Nisan 2009 20:16

İskandinav ülkeleri arasında, dünyada yaşanan ekonomik krizden en fazla Finlandiyalılar endişe ediyor. Kriz ile birlikte işsizlik yükselmesine rağmen en az tedirgin olan İskandinav ülkesi ise Norveç.

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'yı kapsayan İskandinav ülkeleri arasında yapılan bir araştırmaya göre, ekonomik kriz bu ülkelerde yaşayan halk arasında da endişeye ve tedirginliğe neden oluyor. İsveç televizyonunun haberine göre, ekonomik krizden dolayı en fazla endişeye kapılan İskandinav ülkesi Finlandiya.

Araştırmaya göre, Finlandiyalıların yüzde 21'inin krizden dolayı tedirgin olduğu açıklanırken, televizyon kanalarında özel olarak hazırlanan reklam kampanyalarında, halkın endişeye kapılmaması öneriliyor. Ayrıca televizyonlardaki kampanyalarda, halkın endişeye kapılmadan, krize karşı koyabilmesi için alışverişlerini cesaretle sürdürmeleri öneriliyor.

Ekonomik krizden endişeye kapılan Finlandiyalıları yüzde 16 ile İsveç, yüzde 13 ile Danimarka izliyor. Kriz ile birlikte işsizlik oranlarının artmasına rağmen en az endişeye kapılan İskandinav ülkesi halkı ise yüzde 10 ile Norveç oldu.

Bu arada İsveç'te yaşayan 40 ile 49 yaş arasındaki kadınların krizden dolayı daha tedirgin oldukları kaydedildi.

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