Krizden çıkışta yeni umut kamu ihale sitelerinde

Krizin yarattığı durgunluğu aşmak için yollar arayan firmalar dünyanın değişik ülkelerinde açılan kamu ihalelerini yakın takibe aldı. "Kamunun işlerinde para tahsili sıkıntısı yaşanmaz" diyerek sadece Türkiye'deki değil dünya çapındaki ihalelerin peşine düşen firmalar, ihalelerin duyurulduğu internet portallarına akın etti.



Firmaların en büyük ilgi gösterdiği ihaleler ise Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilenler. Dünya Bankası desteği ile kurulan Development Gateway Vakfı'na ait 30 ülkedeki kamu ihalelerinin duyurulduğu www.dgmarket.com'u son iki ay içinde ziyaret edenlerin sayısı yüzde 500 artarak 20 bine ulaştı.



Tuvalet kağıdı da var, IT hizmeti de



dgmarket.com'un Türkiye temsilcisi olan PFD Consulting'un ortağı Metin Erdoğdu, "Türk firmaları krizi aşabilmek için gözünü yurtdışındaki ihalelere çevirdi. Özellikle finansmanı Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından karşılanan ihaleler yakın takipte" dedi. İhale portalında tuvalet kağıdından IT hizmetlerine kadar pek çok sektörü ilgilendiren fırsatlar olduğunu belirten Erdoğdu, ihale portalına Türkiye'den aylık 500'e yakın, Avrupa genelinden ise 25-30 ihale ilanı girildiğini kaydetti.



Ödemeler konusunda sıkıntı yaşanmadığı için firmaların kriz döneminde kamu ihalelerinde odaklandığını anlatan Erdoğdu, "Son iki aya kadar dgmarket.com'un aylık hit ortalamasının 4 bindi. Şimdi bu sayı 20 binin üzerine çıktı. Yurtdışı ihalelere ilgi çok yüksek. Kamu ihalelerinde firmalar için ciddi fırsatlar var. Örneğin bir hastanenin de cezaevinin de talebi ile karşılaşmanız mümkün. Örneğin İngiltere cezaevlerindeki hükümlüler için 100 bin adet pijama alacağını duyuruyor. Koç Sistem, Meteksan gibi Türkiye'nin önde gelen bilişim firmaları bu ilanları takip ederek yurtdışında önemli işlere imza atıyorlar" açıklamasını yaptı.



Son bir yılda kamunun yıldızı parladı



Türkiye'deki ihalelerin duyurulduğu internet sitelerinden olan www.ihaleci.com yetkilileri de özellikle son bir yıldır kamu ihalelerini takip edenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti. İhaleci.com yetkililerinden Selver Toprak, yaklaşık son 1 yıldır ilginin özel sektörden kamuya kaydığını doğruluyor. "Son dönemde kamunun bir güvence olduğu yeniden zihinlerde canlandı" diyen Toprak, kamunun açtığı alt yapı projelerini takip edenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu kaydetti. Toprak, "19 yıldır kamu ihalelerinin içindeyim. Yıllar önce bir kamu ihalesine 50-60 firma başvururdu. Sonra bu sayı giderek düştü. Özel sektöre ilgi arttı. Kamu ihalelerine katılan firma sayısı da bin elin parmaklarını bile geçmez hale geldi. Ama son bir yıldır kamunun yıldızını yeniden parladı" dedi.



İstanbul'da icralık mal sayısı 2.5 kat arttı



Kamu ihalelerine olan ilginin bir benzeri icra satış ilanlarının yayınlandığı sitelerde de yaşanıyor. Türkiye genelindeki icra ihalelerini toplayarak yayımlayan www.icraihale.com sitesinin sahibi Orhan Kılıç, farklı bir artışa dikkat çekiyor. Bünyelerinde ihale duyurularının yapıldığı internet sitelerinin yanı sıra icra satış ilanlarının da duyurulduğu bir portal bulunduğunu belirten Kılıç, siteye girilen ilanlarda son birkaç aydır ciddi bir artış olduğunu vurguladı.



Konut ve otomobil icra sıralamasında birinci



İstihbarat elemanları ile Türkiye genelinde icra dairelerinde ve basın aracılığıyla açıklanan tüm satış ilanlarını topladıklarını, gruplandırarak icraihaleilan.com adresinden duyurduklarını kaydeden Kılıç, "icraihaleilan.com'a giren ilanlar piyasalardaki daralmayı çok net ortaya koyuyor. İcra yoluyla satışa çıkan malların sayısında bugüne kadar görülmemiş bir artış söz konusu. Örneğin İstanbul'unbir ilçesindeki icra dairesi 2007 yılında 4 bin mülkün satış ilanının çıkarken bu yıl sayı daha yıl dolmadan 10 binin üzerinde. Yine Ankara'nın bir ilçesinde ise 2007 yılında 13 bin olan icra ilan sayısı şimdiden 14 bine ulaştı. İşin ilginç bir diğer yanı da ilanları takip edenlerin sayısında da büyük bir artış var. İcralarda satışa çıkanlar ise genelde konutlar ve otomobiller" dedi.



İcraihaleilan.com sitesinde 18 Kasım itibariyle 1408 konutun, 304 binanı, 79 fabrikanın, 504 işyerinin, 565 arsanın satış ilanı var. İcradaki satış ilanları ile birinci sırada 772 adet ilanla İstanbul yer alıyor. İkinci sırada 379 ilanla İzmir, üçüncü sırada ise 286 ilanla Ankara yer alıyor. İllerdeki ilanların büyük bir kısmı gayrimenkullerden oluşuyor.





