'Krizden çıkış için herkese 500 Euro'

Almanya'da tüketimi canlandırmak amacıyla, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti üyeleri tarafından ilginç bir öneri ortaya atıldı: Devlet, harcanması koşuluyla her vatandaşa 500 euroluk alışveriş çeki versin.



Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan yardımcılarından Andrea Nahles, bu yardımın ekonomiyi canlandıracağı görüşünü savundu:. İlginç öneri SPD Genel Başkan yardımcılarından Andrea Nahles'ten geldi.



"Her vatandaş 500 Euro'luk çeki alacak, ancak bunu harcayabilmek için üzerine 200 Euro da kendisinin eklemesi gerekecek, yoksa çeki bozduramayacak. Vatandaşlar, bu çekle, kendi ihtiyaç duyduğu her şeyi satın alabilecek"



İşveren uzun dönemli politika istiyor



Ancak böyle bir doğrudan yardımın, ekonomi üzerinde nasıl etkiler doğuracağı ise tartışılıyor. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanı Martin Wansleben, etkileri uzun dönemde belli olabilecek önlemler alınması gerektiğini belirtiyor:



"Böyle bir yardım çekinin, ekonomide hemen etkisini göstereceği için avantajlı olduğu gibi tartışmalar var. Ancak dezavanatajı ise bu etki çok kısa süreli. Oysa önemli olan bizim vatandaşlar ve tüketiciler olarak bunun arkasından ne geleceğini bilmemiz."



50 milyar Euro'luk teşvik paketi



Öte yandan Alman hükümeti, resesyona giren ekonomide tüketimi canlandıracak bir dizi önlem içeren 50 milyar Euro'luk ekonomik teşvik paketini Federal Meclis’e sundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, teşvik paketinin, gelecek iki yıl içinde yatırımların artması yönünde etkisini göstereceğini ve böylece istihdamın güvence altına alınacağını söyledi. Merkel "biz Avrupa'da krize karşı harekete geçen, öncü ülkeler arasında yer alıyoruz" dedi.