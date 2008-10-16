‘Krizden ABD hegemonyası sorumlu’

İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, ABD'nin küresel mali krizi tetiklediğini belirterek, "ABD ekonomisinin hegemonik doğası diğer ekonomileri de etkiliyor" dedi.



Mutteki, Kazakistan'da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin, dünya finans sektörü üzerindeki etkisini dizginlemek için "adil uluslararası finansal sistemin" kurulmasının zamanı olduğunu söyledi.



ABD'deki ekonomik krizin diğer ülke ekonomilerini anında etkilediğini ifade eden Mutteki, krizin, bir hegemonik ekonomiyi diğer ekonomilere dayatan hareketlerden kaynaklandığını belirtti.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi İran, 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana ekonomisinin daha bağımsız büyüdüğünü ve bu nedenle küresel krizi diğerlerinden daha iyi atlatacağını ifade ediyor.



Ancak ekonomistler, bu görüşe karşı çıkarak, bütçesi petrol gelirlerine dayanan ülkenin, bir küresel ekonomik krizden etkilenmemesinin mümkün olmadığına işaret ediyorlar.

