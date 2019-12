Krizdeki Avrupa ortak vize Schengen'i gelir kapısı yaptı

T24



Türkiye geçmiş anlaşmalara da dayanarak kapısına dayandığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize kolaylığı hatta serbest dolaşım hakkı beklerken yeni topluluk ülkeleri zam ve bürokrasi duvarıyla vize almayı her geçen gün daha da zora sokuyor.Son dönemde en çok şikayet edilen konu ise hızla artan maliyetler ve süreleri kısalan vizeler. Sabah gazetesinin haberine göre, AB'nin ortak vizesi Schengen'i en kısa süreyle alabilmenin bedeli son üç yılda 150 liradan 400 lira sınırına dayandı. Bu artışta sadece vize harcına gelen yüksek zam değil, fotoğrafından, randevu ücretine, soru sorma parasından form bedeline kadar daha önce olmayan kalemlerin de eklenmesi etkili oldu.Bütün bu bürokrasi ve maliyet duvarını geçen Türk vatandaşlarının en sık karşılaştığı ve şikayet ettiği konu ise çekilen eziyete karşı alınan vize sürelerinin giderek daha da kısa hale gelmesi. 6 aylık vizelerin geçerlilik süresi 1 ay, bir yıllık vizelerin geçerlilik süresi ise 6 aya kadar düştü. Hatta bazı uygulamalarda süre üç güne kadar düşebiliyor. Süre ne kadar kısalırsa kısalsın vatandaşın ödediği toplam ücrette ise herhangi bir indirim olmuyor.Türk vatandaşlarının artan gelir seviyesi ve gelişen ticaret nedeniyle hem tatil hem de iş için daha fazla yurtdışına çıkarken, AB vizelerinin süresi gerileme trendine girdi. Daha önce en kısası 6 ay olan Schengeler'de gezinin amacı ve kalınacak otelin ispatına bağlı olarak süreler günlerle sınırlandı. Bunun dışında bürokrasi yoluyla oluşturulan masraflar da arttı. Her bir ülke kendi standardında göre fotoğraf talep etmeye başladı. Konsoloslukların içinde özel stüdyolarda yüksek fiyatla satış başladı. Schengen dışında kendi vizesi veren İngiltere gibi bazı ülkelere hizmetleri özel sektöre devrederek ücretlerine zam yaptı. Bazı konsoloslukları kırtasiye ofisleri açtı.İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Serdar Urfalılar: "En önemli sorun da artık çok kısa süreli vize vermeleri. İşadamı olmama rağmen uzun süreli başvurum reddedildi ve 6 aylık vize verildi. 6 ay sonra tekrar başvurmam gerekiyor. Katılacağımız ihalelere katılamıyoruz."Temesist Başkanı Halil İbrahim Gül: "Başvuru yaptığımızda çok kısa süreli vize verdikleri için bir ya da iki ay sonra tekrar başvurmak zorunda kalıyoruz."İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı Zekeriya Mete: "Bir firma Avrupa'daki fuara en az 10 kişiyle katılıyor. Yılda 6 fuar olsa 60 başvuru yapar. Ben geçen yıl pasaportumda birçok Schengen vizesi olmasına rağmen Almanya'dan red cevabı aldım. İngiltere'de lise öğrenimi gören kızım 3 yıldır orada olmasına rağmen konsolosluktan red yanıtı aldık."Bazı konsolosluklar hızlı vize uygulama bölümü ile gelir artırımına yöneldi. VIP adı da verilen bu sistem sayesinde 100 ile 300 TL arasında ek ödeme yapılarak normalde 20 günü bulan vizeyi 3 günde almak mümkün hale geldi.İlginç uygulamalardan biri de PIN numaralarında yaşanıyor. Kişi konsolosluk yetkililerinden her hangi bir bilgi alışverişinde bulunmak için kredi kartından 18 TL ödeyerek PIN numarası satın alıyor. Bu numara olmadan konsolosluklardan hiçbir bilgi elde edilemiyor. Randevu için de önceden PIN almak şart.Tüm konsoloslukların ortak noktası ise vize çıkmadığında hiçbir geri ödeme yapmamaları. Uygulanan vize ücretleri 400-600 TL'yi bulunca neredeyse 2 gece 3 günlük Avrupa turlarıyla yarışır hale geldi.