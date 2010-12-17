'Krizdeki AB ülkelerine daimi yardım ilkesi' çıktı

T24- Euro krizini görüşen Avrupa Birliği liderleri, yeni düzenlemeler konusunda anlaşmaya vardı. Almanya’nın görüşlerinin etkili olduğu uzlaşma, Lizbon Antlaşması’na yeni fıkralar eklenmesini öngörüyor.



AB devlet ve hükümet başkanları, AB anayasası Lizbon Anlaşması'na birkaç fıkra ekleyerek, "borç krizindeki ülkeler için oluşturulan geçici kurtarma mekanizmasını daimi hale getirme" konusunda uzlaştılar.



Diplomatik kaynaklar, Lizbon Anlaşması'nda eklenecek fıkralarla "euronun istikrarının güvence altına alınmasının kaçınılmaz hale gelmesi durumunda euro kullanan ülkelerin istikrar mekanizması oluşturabilmesi" için yasal zemin hazırlanırken, "mali yardımın sıkı şartlara bağlanması" kuralının da kayda geçirileceğini söyledi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Merkel, „Yeni düzenlemelerle, euronun istikrarı bir bütün olarak ele alınmaktadır“ dedi.



AB'nin 1 yıl önce yürürlüğe giren yeni anayasası Lizbon Antlaşması'nın 125'inci maddesi, bir ülkenin borçlarının diğer ülkelerce üstlenilmesini yasaklıyor. Bu durumda, Lizbon Anlaşması'na eklenecek yeni fıkralarla, Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin kurtarılışına euronun istikrarı gerekçe gösterilebilecek.

Yeni düzenlemelerin onaylanması 1 yılı bulacak





Lizbon Antlaşması'nın "ruhunu değiştirmediği" için yeni referandumlar gerektirmeyecek yeni fıkraların, tüm üye ülkelerce onaylanmasının en az 1 yıl alabileceği ve AB'ye şüpheyle bakan politikacıları geciktirme taktiklerine yöneltebileceği ifade ediliyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da katkısıyla Euro Bölgesi'nin mayıs ayında oluşturduğu 750 milyar euroluk mevcut kurtarma mekanizmasının geçerlilik süresi 2013 ortasında doluyor.

Ekonomistler, İrlanda'nın ardından Portekiz ve İspanya'nın da borç krizine yenik düşmesi halinde AB'nin kağıt üzerinde 750 milyar euro görünse de, bazı ülkelerin paylarına düşen katkıyı henüz yapmaması nedeniyle gerçekte 410 milyar euro olan kurtarma fonunun yetersiz kalacağını belirtiyor.



Yatırım bankası Goldman Sachs'ın iyimser tahminine göre İrlanda, Portekiz ve İspanya'nın sadece 2 yıllık borçlanma ihtiyacı 450 milyar euroyu buluyor.

AMB'nin sermaye tabanı artırılıyor





Bu arada Avrupa Merkez Bankası (AMB), borç kriziyle mücadelesine destek olması için sermaye tabanını 5 milyar euro artırmaya hazırlanıyor.



AMB'den yapılan açıklamada, bankanın, 5,76 milyar euro düzeyinde bulunan sermaye tabanını, yaklaşık iki kat artırarak, 10,76 milyar euro (14,3 milyar dolar) düzeyine çıkaracağı belirtildi.



Açıklamada, 16 üyeli Euro Bölgesi merkez bankasının sermaye artırımı için 3 yılda eşit ödemeler yapacağı belirtilerek, ilk ödemenin 29 Aralık 2010'da, son ödemenin ise 2012 sonunda yapılacağı ifade edildi. Sermaye artırımı kararının döviz kuru, faiz oranı, altın fiyatları ve kredi risklerindeki artan değişkenliği yansıttığı vurgulandı.

Moody's Yunanistan'ı izlemeye aldı



Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, olası bir kredi notu indirimi için Yunanistan'ı izlemeye aldı. Moody's, ''Ba1'' olan kredi notunu izlemeye almasına, Yunanistan'ın, borçlarını sürdürülebilir düzeye indirebileceğinden duyulan kaygıları gerekçe gösterdi.



Kuruluş, Avrupa Birliği ve IMF desteğinin, Yunanistan'ın borçlarını ödemesinde yetersiz kalabileceği ve ileriki yıllarda Avrupa Birliği'nin desteğinin azalması durumunda, kredi notunun daha da indirilebileceği uyarısında bulundu.