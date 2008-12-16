Krizde yılın en büyük hatası neydi?

Küresel krizin hâkim olduğu finans dünyası için 2008 hatalar yılı oldu. Financial Times yazarı John Authers, yılın en büyük hatası için dört aday belirledi. Lehman Brothers’ın çökmesine izin verilmesi en ciddi hataların başını çekiyor.



Küresel krizin büyüme sürecinde yapılan hatalar tartışma konusu oldu. Financial Times Yatırım Editörü John Authers, finans dünyasında yılın en büyük hatası için dört aday belirledi.



Authers’a göre ilk aday ABD Merkez Bankası (Fed). Ben Bernanke yönetimindeki Fed’in Ocak ayında yaptığı agresif faiz indirimlerini eleştiren yazar, Fed’in o dönemde paniklemiş ve piyasaların etkisi altında kalmış bir görüntü sergilediğini kaydetti.



2008’in en büyük hatası için ikinci aday Avrupa Merkez Bankası. Jean-Claude Trichet liderliğindeki Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayında inanılmaz biçimde faiz artırımına gitti. Merkez bankalarının artık faizleri sıfıra indirme yönünde ilerlediği bir ortamda, Avrupa Merkez Bankası’nın sadece 5 ay önce faiz artırması Euro Bölgesi ekonomisine darbe vurdu.



En güçlü aday Lehman’ın batışı



Yılın hatası için üçüncü ve belki de en güçlü aday Lehman Brothers’ın çökmesine izin verilmesi. Lehman Brothers’ın çökmesi krizin akut hale gelmesine, güvenin dibe vurmasına, hedge fonların iş yapamaz hale gelmesine, para piyasalarının donmasına neden oldu. Kredi piyasalarında büyük panik yaşandı. Bankaların finansman bulması daha da zorlaştı.



2008’in en büyük hatası için dördüncü aday ABD’nin 700 milyar dolarlık kurtarma paketi oldu. Paketin onaylanma süreci Eylül ve Ekim’de piyasaları altüst etti. Kongre’de yaşananlar ABD’li politikacıların krizin derinliğini idrak edemediğini gösterdi. ABD Hazinesi, paketi net olarak ne için kullanacağına karar vermeden hayata geçirdi, paranın nasıl kullanılacağı konusunda iki kez fikir değiştirdi.



John Authers’a göre Lehman Brothers’ın iflasına göz yumulması küçük bir farkla yılın en ciddi hatasıymış gibi görünüyor. Ancak 2008 henüz sona ermedi ve adaylara yenileri eklenebilir. ABD Kongresi’nin otomotiv sektörüne yardım etmemesi yılın hatası için aday olma potansiyeli taşıyor.

