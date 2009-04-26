Krizde taksiler veresiyeye başladı

Şirketlerin yoğun olduğu semtlerde çalışan taksi durakları artık veresiye yolcu taşıyor. Ödemeler çoğunlukla aylık yapılırken bazı taksicilerin defterindeki alacak tutarı 10 bin liraya ulaşıyor



Kriz taksilerde veresiye dönemini başlattı. Nakit sıkıntısı yaşayan şirketler ve çalışanları taksi giderlerini, 20 gün - 1 ay sonra ödemek üzere veresiye yazdırmaya başladı.



Milliyet gazetesinin haberine göre, İlk kez veresiye defteri tuttuklarını söyleyen İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Semih Kaçanoğlu şöyle dedi: “İstanbul’da özellikle Maslak, Mecidiyeköy, Levent gibi şirketlerin yoğun olduğu semtlerde çalışan taksi durakları veresiye defterleri tutmaya başladı. Bu borçlar bazen kişi başı 400-500 lirayı buluyor. Ödemeleri ise daha çok aylık olarak yapılıyor.”



Bazı taksi duraklarının borçlarını tahsil etmekte güçlük çektiğini belirten Kaçanoğlu, “Eskiden taksiye binen müşteriler minibüsü tercih etmeye başladı. İstanbul’da faaliyet gösteren 18 bin taksinin yarısının duraklarda boş duruyor. Taksi kullananlar ise nakit olmadığı için borç yapıyor” dedi.



‘16 defterim var’



Müşterilerine veresiye defteri tutan Maslak Çarşı Taksi Durağı’nın Başkanı Osman Yıldırım şunları söyledi: “16 tane veresiye defteri tutuyorum. Alacaklarım 7 bin 500 liraya çıktı. Çalışanlar akşam mesailerinde ya da gün içinde gittikleri iş seyahatlerinde taksi kullanıyor. Bazıları şirketlerden taksi fişlerini tahsil ettiremiyor, bazıları ise şirketten aldıkları taksi parasını başka yerlere harcıyor. Bu nedenle bize ödemeleri yapmakta güçlük çekiyorlar. Ödemeleri bazen 1 aydan daha fazla beklediğimiz oluyor.”



‘Taksiyi yasakladılar’



Krizle beraber işten çıkarılan kişilerden paralarını tahsil edemediklerini ifade eden Yıldırım şöyle devam etti: “Biz şahıslarla muhatap oluyoruz, ben 20 yıldır Maslak’ta durak işletiyorum. Şirket yöneticilerine danışıyoruz, ‘Biz fişleri tahsil ediyoruz, onlar size ödeme yapmıyor’ diyorlar. Bu nedenle çoğu şirket çalışanlarına mesai dışında taksi vermemizi yasakladı.”



‘Müşteri kart soruyor’



Kule Taksi işletmecisi Atilla Tırıl ise şöyle konuştu: “Yıllardır çalıştığımız müşteri sonra ödemek istediğinde hayır diyemiyoruz. Kriz var, hem şirketler hem de çalışanlar nakit sıkıntısı yaşıyor. Herkes zor bir dönemden geçiyor. Müşteriler artık kredi kartı geçen durakları tercih ediyor. Arayıp kredi kartının geçip geçmediğini soruyorlar. Geçmediğini söyleyince yakınlarda kredi kartı geçen taksi durağı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar, biz de söylüyoruz.”



‘Kayıtlı yatıyor, korsan artıyor’



İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Semih Kaçanoğlu, korsan taksilerin krizde daha da arttığını belirterek, “İstanbul’daki 18 bin taksinin 9 bini durakta yatıyor. Hükümet bu konuda gereken önlemleri almalı” dedi.



Gece tarifesinin kalkmasını istediklerini kaydeden Kaçanoğlu, “Açılış ve kilometre ücretlerine yüzde 30 zam yapılırsa biz de gündüze göre yüzde 50 daha pahalı olan gece tarifesini kaldırabiliriz” diye konuştu.