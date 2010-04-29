Krizde sıra hangi ülkede?

T24- Yunanistan kurtarılmayı beklerken başka AB ülkeleri zor duruma düşüyor. Portekiz ve İspanya borçlarını çevirmekte, ekonomiyi canlandırmakta sıkıntı çekiyor. Kriz İrlanda’dan İtalya’ya geniş bir coğrafyaya yayılabilir.

Uzmanlar Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya'yı uzun süredir "mali yapısı en zayıf ve dolayısıyla kriz riski en yüksek AB ülkeleri" grubunda değerlendiriyor. İngilizce adlarının baş harflerinden yola çıkılarak grup kısaca "PIGS" şeklinde tanımlanıyor. Bu gruba zaman zaman İtalya da eklenince "PIIGS" diye başka bir ifade çıkıyor.

PORTEKİZ: Standard & Poor's, “yüksek borç seviyeleriyle mücadele etme kabiliyetine ilişkin endişeleri” gerekçe göstererek Portekiz'in uzun vadeli notunu iki kademe birden indirdi. Böylece Portekiz'in borçlarını çevirebilmesi biraz daha güçleşti. Oysa ülkenin bu yıl içinde 20 milyar euro ek borca ihtiyacı var. Bunun 6 milyarlık kısmının mayıs ayı sonuna kadar yetişmesi gerekiyor. AB'yi Portekiz'in borçları değil, zayıf ekonomisi kaygılandırıyor. Sanayi rekabet gücünden yoksun, özel teşebbüs her geçen gün kan kaybediyor.

İSPANYA: Standard & Poor's (S&P), Yunanistan ve Portekiz'in ardından İspanya'nın da uzun vadeli notunu AA+'dan AA'a düşürdü. İspanya'nın not görünümü negatif izlemeye alındı. İspanya, mali krizden etkilenen ülkelerin başında geliyor. 2009 yılında bütçe açığı Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 11,2'sini bulurken işsizlik yüzde 20 seviyesine ulaştı. Hükümet, bütçe açığını kontrol altına alabilmek için 50 milyar euroluk bir tasarruf paketi açıkladı. Uzmanlar, Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisinin bu yıl küçülmesini bekliyor. İspanya Maliye Bakanı Elena Salgado sık sık “İspanya Yunanistan değildir” sözleriyle durumu savunuyor.

İRLANDA: Mali krizin vurduğu Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Eurostat'ın verilerine göre İrlanda 2009 yılında borçlanmada Yunanistan'ı dahi solladı. Geçen yıl Yunanistan GSYİH'sının yüzde 13,6'sı oranında ek borçlanmaya giderken İrlanda'nın ek borçlanma seviyesi yüzde 14,3'ü buldu. Gayrimenkul, İrlanda'daki krizden etkilenen sektörlerin başında geliyor. Emlak fiyatları bazı kentlerde yarı yarıya düştü. İşsizlik oranı yüzde 13'e yükseldi. Hükümet radikal tasarruf önlemleriyle piyasaları yatıştırmaya çalışıyor.

İTALYA: İtalya'da brüt kamu borcunun GSYİH oranı İtalya'da yüzde 117'ye ulaşıyor. Buna karşılık birçok Güney Avrupa ülkesine kıyasla sanayi altyapısı çok daha gelişmiş durumda. Bu yıl İtalyan ekonomisinin yüzde 0,7 büyümesi bekleniyor.

