Krizde reklama sarıldı, satışını katladı

Adana'da, yaklaşık 30 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve erkek giyimde, "Süvari" markasıyla yurt içi ve yurt dışında mağaza sayısı 60'a yaklaşan firmanın, reklam ve tanıtımla satışlarını yüzde 100 artırdığı bildirildi.



Coşkun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde daralan satışları telafi etmek isteyen firmaların uyguladıkları ortak formülün masrafları en az düzeye indirmek olduğunu, tasarrufun da tanıtım ve reklam ile personel çıkışlarında görüldüğünü ifade etti.



Coşkun, kendilerinin ise bunun tam tersi bir yol izleyerek, tanıtım ve reklama daha fazla bütçe ayırdıklarını, yaklaşık bin 500 kişiye istihdam yaratmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"İşler iyi gittiği dönemlerde bütün firmalar yazılı ve görsel medyaya reklam veriyor. Bu yüzden yapılan reklam da aslında çok da ilgi çekmediği gibi fiyatları da yüksek oluyor. Oysa, krizde fiyatlar oldukça düştü. Biz krizle birlikte reklamda talep daralması nedeniyle fiyatların düşmesini değerlendirdik, daha az parayla daha çok tanıtım yaptık."



Krizde daralan talepleri kampanyalarla canlandırmaya çalışırken, bunun bir de reklam ve tanıtımla desteklenmesinin hedefe ulaşmalarını sağladığını anlatan Coşkun, "İlk etapta 11 televizyon kanalıyla anlaştık, bir ay boyunca her gün reklamlarımız yayınlandı. Olumlu etkileri görünce 6 televizyon kanalıyla daha anlaştık. Sadece son 6 ayda 400 bin TL'si ulusal televizyonlara, 100 bin TL'si yerel bazda olmak üzere toplamda 500 bin TL reklam harcaması yaptık. Eğer biz bu kadar reklamı işlerin iyi gittiği dönemde yapsaydık, ödeyeceğimiz para milyon TL'yi bulurdu. Olumlu etkisini de bu kadar fazla görmezdik" diye konuştu.



"Kâr yılı, ar yılı"



Coşkun, ayrıca, reklam veren de azalınca kendi reklamlarının daha fazla dikkati çektiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu reklam ve tanıtım çalışmaları sayesinde satışlarımızı yüzde 100 artırdık ancak, ciroya yansıma yüzde 30'da kaldı. Bu da artık eskisi gibi yüksek kar marjlarıyla çalışmanın mümkün olmamasından kaynaklandı. Bir de bizim babamızdan öğrendiğimiz bir söz var 'ticarette bazı yılar kar yılı, bazı yıllar ar yılıdır'. Biz şimdi ar yılını yaşıyoruz. Kimseyi işten çıkarmadığımız gibi anlaşmalı olduğumuz yerlerle bırakın sözleşme iptalini daha geniş kapsamlı anlaşmalar yapıyoruz."



Coşkun, krize en hazırlıklı sektörün tekstil olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Tekstil zaten krize yıllar önce girmişti, yani deneyimi vardı. 200 kilometre hızla giden bir aracın frene basmasıyla, 50 kilometre hızla giden bir aracın frene basması aynı sarsıntıyı yaratmaz. Tekstilin dışındaki sektörler tam anlamıyla şok yaşadı, aniden frene basınca sarsıntıları büyük oldu. Ama biz firma olarak her zaman bir 'B' planı bulundurur ve yönetim stratejilerimizi ona göre belirleriz. Bunun da her zaman faydasını gördük."



Coşkun, Türkiye'nin krizi diğer ülkelerden daha az hissettiğini, bunun da eylül ayından itibaren etkisini kaybedeceğini, ekonomik göstergelerin yıl sonuna doğru düzeleceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.