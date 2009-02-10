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Ekonomi

Krizde ikinci dalga uyarısı

Bakan Kürşat Tüzmen: Dünyada açıklanan paketler yetersiz kaldı. Krizin dalga etkisini kırmak için hazırlık yapmalı

10 Şubat 2009 02:00

Avrupa'da ve Amerika'da açıklanan paketlerin yetersiz kaldığını söyleyen Kürşat Tüzmen, krizin dalga etkisini kırmak için hazırlık yapmak gerektiğini söyledi.

Arka arkaya gelen krizlerin Türkiye'de dalga etkisi yaptığını belirten Tüzmen, Mersin’de sanayi dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda, "Yeni paketler açıklandı. Avrupa'da ve Amerika'da açıklanan paketler yetersiz kalıyor. Bu etkiler bir süre sonra dalga boyunun uzaklığına göre farklı etkiler yaratıyor. Denizde nasıl bir dalga varsa ekonomide bir dalga var. Bu yüzden de yeni bir dalga gibi etki ediyor" ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların bu bilgiye göre yapılması gerektiğinin altını çizen Tüzmen, "Bunu gördüğümüz için tekrar analizlerimizi yapıyoruz. Amerika'da yaşananları hatırlarsanız biz neler olabileceğini geçen yıl konuşmuştuk. Yeni dalgalar geldiği zaman ekonomimizin de ona hazır olması gerekir" dedi.

Planların öne alınmasını isteyen Tüzmen şöyle devam etti: "Hatırlayın, bütün göstergeler baş aşağı iken, narenciyede, aldığımız tedbirlerle ihracatta yüzde 20 artış sağlandı. Yaş sebze meyvede toptan yüzde 36 ihracat artışı nasıl sağlandı? Tarım ürünlerinde ihracat artışı nasıl sağlandı? Hadiseler olmadan önce aldığımız tedbirlerle... Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerek."

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